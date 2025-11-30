Florida es el punto clave para el tráfico de armas con las pandillas de Haití. | Composición LR

Florida es el punto clave para el tráfico de armas con las pandillas de Haití. | Composición LR

"Cuando comenzaron las pandillas y la violencia, el gobierno no hizo nada para detenerlas y dejaron que esto creciera y creciera. Ahora es demasiado complicado detenerlo", lamentó a la BBC Juliette Dorson, de 50 años, quien huyó de Puerto Príncipe tras sobrevivir a un tiroteo. Ya varias décadas han pasado y la crisis de inseguridad y el miedo no cesan, incluso más de 5.600 personas han muerto, según la ONU. Vivir en Haití es como estar en una prisión abierta, solo que en lugar de oficiales hay pandillas, que siempre portan armas de alta gama.

Sin embargo, cómo es posible que las pandillas estén recargadas de armas y/o municiones si ello no las producen. Ahí es donde Estados Unidos entra al escenario. Informes de Naciones Unidas y de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) apuntaron a que la mayoría de las armas incautadas -desde pistolas de 9 mm hasta fusiles de asalto y rifles de francotirador- provienen de EE.UU. y entran a Haití por mar, aire y tierra, aprovechando una costa extensa y fronteras prácticamente porosas.

El negocio con EE.UU. que disparó la crisis

Si bien el tema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia Haití no es nuevo, hoy enfrenta uno de los peores escenarios bajo el control de casi el 90% de las pandillas en el territorio. Solo entre 2020 y 2022, más del 80% de las armas rastreadas en la pequeña isla fueron fabricadas o importadas desde EE.UU., desde el norte hacia el Caribe. Una comisión de desarme haitiana también estimó, hace cinco años, que podría haber hasta 500.000 armas pequeñas en el país, de las que solo unas 38.000 están registradas de forma legal. Así lo informó la United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC). Un informe de las Naciones Unidas, en 2025, estimó también que en Haití circulan de forma ilegal entre 270.000 y 500.000 armas de fuego, y la mayoría están en manos de pandillas.

No solo armas, sino también municiones son traficadas desde EE.UU. Foto: BBC



Según el informe 'Criminal Markets in Haiti', la combinación de un Estado debilitado, aduanas sin capacidad operativa, corrupción dentro de instituciones clave y una Policía Nacional superada en número y armamento permitieron que las pandillas accedan a rifles de asalto, ametralladoras y municiones de alto calibre. La UNODC detalló que Haití cuenta con solo una embarcación operativa para patrullar 1.770 km de costa y menos de 300 agentes para vigilar la frontera terrestre, condiciones que "facilitan ampliamente la entrada de cargamentos ilícitos por mar, aire y tierra".

Expertos como Robert Muggah coinciden en que el incremento del tráfico está directamente relacionado con la crisis política desde 2018, el asesinato de Jovenel Moïse y el colapso generalizado de las instituciones, elementos que permitieron a las pandillas adquirir "poder de fuego superior al del propio Estado haitiano", según The Guardian.

Zona de depósito de armas de EE.UU. en Fort Lauderdale, Florida. Foto: BBC



Las rutas del tráfico de armas

"Aquí todas las armas son de EE.UU., todo el mundo lo sabe. Si ellos quieren detener esto, ¡fácilmente podrían hacerlo en un mes! Pedimos que nos dé la oportunidad de vivir", dijo enojado a la BBC un ciudadano haitiano, en referencia a la participación del país estadounidense en este tráfico de armas que alimenta a las pandillas. Pero, ¿cuál es la ruta de este contrabando desde Estados Unidos?

Ruta marítima directa desde Florida a Haití

En esta primera ruta, las armas compradas en Florida se empaquetan en contenedores o carga general (ropa, alimentos, donaciones, materiales de construcción) y viajan en buques de carga desde puertos como Fort Lauderdale o Miami hacia Puerto Príncipe, Cap-Haïtien o Port-de-Paix. En 2024, por ejemplo, la policía haitiana decomisó un envío que salió de Fort Lauderdale y llegó a Cabo Haitiano a bordo del carguero Rainer D, con 12 fusiles de asalto, 14 pistolas y casi mil cartuchos, según BBC.

Ruta vía terceros países, en especial República Dominicana

Parte de las armas salen de Florida, Estados Unidos, llega primero a puertos o aeropuertos dominicanos y luego cruza una frontera de 392 km muy difícil de vigilar hacia Haití, utilizando pasos oficiales y rutas clandestinas.

Rutas aéreas y pistas clandestinas

La ONU ha identificado al menos 11 pistas de aterrizaje informales o clandestinas en Haití -muchas construidas originalmente para ayuda humanitaria tras el terremoto de 2010- que hoy casi no se vigilan y son utilizadas para vuelos privados o pequeños envíos de armas y drogas desde Estados Unidos.

Tráfico "hormiga" y paquetería de la diáspora

Los envíos de la diáspora haitiana en EE.UU. -contenedores con comida, ropa y otros bienes- han sido utilizados para ocultar cajas con rifles y pistolas, como mostró una investigación de la BBC sobre contenedores cargados en patios de almacenamiento del sur de Florida.

Una vez en Haití, las armas se concentran en barrios bajo control de pandillas en Puerto Príncipe y corredores viales estratégicos; desde allí se redistribuyen para sostener secuestros, extorsiones, control territorial y ataques a infraestructuras clave, como lo detalló la UNODC.

La ruta marítima del contrabando de armas de EE.UU. a Haití. Foto: BBC



El silencio de Trump sobre el contrabando de armas desde EE.UU.

Donald Trump, el presidente que acaba de amenazar con empezar “muy pronto” a detener "por tierra" el tráfico de drogas desde Venezuela tras las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, brilla por su ausencia al no tomar medidas rigurosas contra el contrabando de su propio país que eleva la crisis en Haití.

Durante su primer gobierno, el mandatario habló de la isla principalmente en clave migratoria, no en términos de seguridad ni tráfico de armas. Incluso, en 2018, en una polémica reunión sobre política migratoria, se refirió a Haití y a varios países africanos como “shithole countries”, según confirmaron legisladores presentes, citado por The Guardian. Esta visión despectiva se reflejó en sus decisiones: su administración eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de haitianos en Estados Unidos y endureció deportaciones, medidas que sus líderes calificaron de "catastróficas" para un país ya sumido en crisis humanitaria.

Más del 80% de las armas rastreadas son de EE.UU., según la ONU. Foto: BBC



En materia de armas, Trump no se refirió públicamente al vínculo entre armas estadounidenses y la violencia en Haití, pese a que informes de la ONU documentaban que la mayoría del armamento incautado en el país era de origen estadounidense. Más bien, su gobierno relajó restricciones a la exportación de armas: en 2020 trasladó el control de exportaciones de armas ligeras del Departamento de Estado al Departamento de Comercio, decisión celebrada por la industria armamentista pero criticada por organizaciones especializadas, que la consideraron una medida que “facilitaba” que armas de EE.UU. terminaran en manos de pandillas en el Caribe, incluyendo Haití, como lo informó el Centro para el Progreso Americano. Para Trump, estos cambios buscaban simplemente "eliminar trabas burocráticas", no responder a riesgos de seguridad regional.

Ya de regreso en la Casa Blanca, en 2025, Trump revirtió la regla interina de Biden, que había endurecido las exportaciones a 36 países de alto riesgo, restaurando el marco más laxo de su primer mandato. Organizaciones como Everytown, Brady y redes caribeñas contra el tráfico de armas señalaron que esta decisión "eliminaba salvaguardas clave" y aumentaba la probabilidad de que armas estadounidenses siguieran fluyendo hacia pandillas haitianas. Pese a estas advertencias, el republicano mantuvo silencio sobre la relación entre la industria armamentista de EE.UU. y el fortalecimiento de las pandillas haitianas, enfocando su discurso en migración y seguridad interna, y no en el tráfico ilícito que, según la ONU, alimenta directamente la violencia en Haití.