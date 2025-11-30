Elecciones Honduras 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial y el minuto a minuto de la histórica votación
Más de 6.5 millones de hondureños votan en las elecciones generales 2025. Sigue el minuto a minuto de estas votaciones en medio de alta polarización e incertidumbre.
- Candidato derechista Nasry Asfura dice que apoyo de Donald Trump puede traer beneficios a Honduras
- Trump indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico
Hoy domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están convocados a participar en las elecciones generales 2025 —desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. (con posibilidad de extenderse hasta las 6:00 p.m.), según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada llega en un contexto de alta polarización, denuncias de fraude, movilización de observadores internacionales y profunda incertidumbre sobre su legitimidad.
La contienda presidencial enfrenta a Rixi Moncada, Nasry “Tito” Asfura, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila (PINU-SD), con una propuesta reformista centrada en educación, economía y desarrollo social. Para esta jornada rige la Ley Seca a nivel nacional, vigente a partir de las 6:00 a.m. del sábado 29 hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de diciembre, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas como medida para asegurar el orden público durante el proceso electoral.
Elecciones Honduras 2025 EN VIVO: resultados, escrutinio y novedades del día decisivo
¿Qué candidato se bajó de la carrera electoral de este domingo?
Mario 'Chano' Rivera Callejas, el candidato del centro, decidió por salir de la contienda por la Presidencia y sumarse a las filas de Salvador Nasralla como parte de una alianza política estratégica.
¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Honduras?
- Rixi Moncada, abogada oficialista por Libertad y Refundación.
- Nasry Asfura, empresario conservador tradicional por el Partido Nacional.
- Salvador Nasralla, figura de la "derecha moderada" que compite con el Partido Liberal.
- Nelson Ávila, economista centroizquierdista que compite por la coalición del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata.
¿Cómo saber donde voto en las elecciones de Honduras?
Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:
- Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.
- Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.
- Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).
Asimismo, el CNE invita a quienes tramitaron su DNI, pero aún no lo tienen, a ingresar a la página del Registro Nacional de las Personas, donde podrás consultar la ubicación de tu documento de identidad para su posterior entrega.
¿Cómo saber donde voto en las elecciones de Honduras?
Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:
- Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.
- Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.
- Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).
Asimismo, el CNE invita a quienes tramitaron su DNI, pero aún no lo tienen, a ingresar a la página del Registro Nacional de las Personas, donde podrás consultar la ubicación de tu documento de identidad para su posterior entrega.
¿Cómo saber donde voto en las elecciones de Honduras?
Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:
- Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.
- Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.
- Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).
Asimismo, el CNE invita a quienes tramitaron su DNI, pero aún no lo tienen, a ingresar a la página del Registro Nacional de las Personas, donde podrás consultar la ubicación de tu documento de identidad para su posterior entrega.
TE RECOMENDAMOS
Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
PUEDES VER: Elecciones en Honduras 2025: así se elegirá al presidente, vicepresidenta y el Parlamento
¿Cómo y dónde votar en las elecciones 2025?
Los hondureños mayores de 18 años pueden votar en su centro asignado, cuya información puede ser verificada en censo.cne.hn/censo. Solo necesitan su DNI vigente, y las urnas estarán abiertas de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.
- Consultar centro, mesa y número de línea.
- Llevar únicamente el DNI.
- Respetar normas: sin propaganda, sin camisetas partidarias, sin fotos a papeletas.
- Recibir 3 boletas (presidente, diputados, alcaldía).
- Marcar con una X o ✓ dentro del recuadro.
- Depositar cada papeleta en su urna correspondiente.
- Firmar o colocar huella y recibir tinta indeleble.
PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 en Honduras?: multas, excusas válidas y reglas del CNE
¿Qué pasa si no votas y quiénes están exentos?
El voto en estos comicios es considerado obligatorio, según la normativa vigente. Si un ciudadano habilitado decide no acudir a su centro de votación, podría enfrentarse a sanciones administrativas definidas por el marco legal electoral.
No todos están obligados a votar: están exentos de participar en esta elección los miembros activos de las fuerzas armadas y de la policía, así como aquellas personas que tienen condenas firmes emitidas por el Poder Judicial. Esta exención busca preservar la imparcialidad de los cuerpos de seguridad y evitar conflictos de interés, aunque también genera críticas sobre la representatividad —pues un sector importante queda fuera del padrón activo.
PUEDES VER: ¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?
Candidatos presidenciales: ¿quiénes compiten?
Entre los aspirantes a la presidencia este 2025 figuran cinco candidaturas, aunque tres concentran la mayoría de las opciones según sondeos recientes.
- Rixi Moncada (Libertad y Refundación – izquierda): candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya.
- Nasry Asfura (Partido Nacional – derecha): empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional.
- Salvador Nasralla (Partido Liberal – derecha moderada): presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción.
- Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata / PINU-SD - centro-izquierda): economista y académico hondureño con un discurso reformista y anticorrupción.
Mario Rivera Callejas (Partido Democracia Cristiana - centro) terminó por declinar su candidatura presidencial y se unió a Salvador Nasralla.
PUEDES VER: Trump respalda la candidatura de Nasry Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras y llama a frenar al comunismo
¿Quién ganó según las encuestas? — Un resultado en disputa
A pocos días de la votación, la mayoría de sondeos colocan a Salvador Nasralla como favorito. En la más reciente medición del Termómetro Electoral (junto con la firma internacional Le Vote), Nasralla lidera la intención de voto a nivel nacional, por encima de Nasry Asfura y Rixi Moncada.
No obstante, la diferencia no es tan amplia como para descartar a Asfura, quien aparece en segundo lugar con un margen estrecho, lo que deja la contienda abierta hasta el cierre de urnas.
Este panorama sugiere un resultado incierto: con tres candidatos competitivos y un electorado fragmentado, el desenlace podría depender de la movilización del voto, la transparencia en el conteo y la reacción del electorado en zonas clave.