Elecciones Honduras 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial y el minuto a minuto de la histórica votación

El 30 de noviembre de 2025 se realizan las elecciones generales en Honduras y solo uno será el sucesor o sucesora de Xiomara Castro. | Composición LR

Hoy domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños están convocados a participar en las elecciones generales 2025 —desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. (con posibilidad de extenderse hasta las 6:00 p.m.), según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada llega en un contexto de alta polarización, denuncias de fraude, movilización de observadores internacionales y profunda incertidumbre sobre su legitimidad.

La contienda presidencial enfrenta a Rixi Moncada, Nasry “Tito” Asfura, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila (PINU-SD), con una propuesta reformista centrada en educación, economía y desarrollo social. Para esta jornada rige la Ley Seca a nivel nacional, vigente a partir de las 6:00 a.m. del sábado 29 hasta las 6:00 p.m. del lunes 1 de diciembre, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas como medida para asegurar el orden público durante el proceso electoral.

Elecciones Honduras 2025 EN VIVO: resultados, escrutinio y novedades del día decisivo 06:33 ¿Qué candidato se bajó de la carrera electoral de este domingo? Mario 'Chano' Rivera Callejas, el candidato del centro, decidió por salir de la contienda por la Presidencia y sumarse a las filas de Salvador Nasralla como parte de una alianza política estratégica. 06:22 ¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Honduras? - Rixi Moncada, abogada oficialista por Libertad y Refundación.

- Nasry Asfura, empresario conservador tradicional por el Partido Nacional.

- Salvador Nasralla, figura de la "derecha moderada" que compite con el Partido Liberal.

- Nelson Ávila, economista centroizquierdista que compite por la coalición del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata. 06:10 ¿Cómo saber donde voto en las elecciones de Honduras? Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:

- Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.

- Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.

- Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).

¿Cómo y dónde votar en las elecciones 2025?

Los hondureños mayores de 18 años pueden votar en su centro asignado, cuya información puede ser verificada en censo.cne.hn/censo. Solo necesitan su DNI vigente, y las urnas estarán abiertas de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.

Consultar centro, mesa y número de línea.

Llevar únicamente el DNI .

. Respetar normas: sin propaganda, sin camisetas partidarias, sin fotos a papeletas.

Recibir 3 boletas (presidente, diputados, alcaldía).

Marcar con una X o ✓ dentro del recuadro.

Depositar cada papeleta en su urna correspondiente.

Firmar o colocar huella y recibir tinta indeleble.

¿Qué pasa si no votas y quiénes están exentos?

El voto en estos comicios es considerado obligatorio, según la normativa vigente. Si un ciudadano habilitado decide no acudir a su centro de votación, podría enfrentarse a sanciones administrativas definidas por el marco legal electoral.

No todos están obligados a votar: están exentos de participar en esta elección los miembros activos de las fuerzas armadas y de la policía, así como aquellas personas que tienen condenas firmes emitidas por el Poder Judicial. Esta exención busca preservar la imparcialidad de los cuerpos de seguridad y evitar conflictos de interés, aunque también genera críticas sobre la representatividad —pues un sector importante queda fuera del padrón activo.

Candidatos presidenciales: ¿quiénes compiten?

Entre los aspirantes a la presidencia este 2025 figuran cinco candidaturas, aunque tres concentran la mayoría de las opciones según sondeos recientes.

Rixi Moncada (Libertad y Refundación – izquierda): candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya.

candidata oficialista, abogada y promotora de la continuidad del proyecto de Castro y Zelaya. Nasry Asfura (Partido Nacional – derecha): empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional.

empresario de la construcción, exalcalde de Tegucigalpa, representa la línea conservadora tradicional. Salvador Nasralla (Partido Liberal – derecha moderada): presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción.

presentador de televisión e ingeniero industrial, figura popular con discurso anticorrupción. Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata / PINU-SD - centro-izquierda): economista y académico hondureño con un discurso reformista y anticorrupción.

Mario Rivera Callejas (Partido Democracia Cristiana - centro) terminó por declinar su candidatura presidencial y se unió a Salvador Nasralla.

¿Quién ganó según las encuestas? — Un resultado en disputa

A pocos días de la votación, la mayoría de sondeos colocan a Salvador Nasralla como favorito. En la más reciente medición del Termómetro Electoral (junto con la firma internacional Le Vote), Nasralla lidera la intención de voto a nivel nacional, por encima de Nasry Asfura y Rixi Moncada.

No obstante, la diferencia no es tan amplia como para descartar a Asfura, quien aparece en segundo lugar con un margen estrecho, lo que deja la contienda abierta hasta el cierre de urnas.

Este panorama sugiere un resultado incierto: con tres candidatos competitivos y un electorado fragmentado, el desenlace podría depender de la movilización del voto, la transparencia en el conteo y la reacción del electorado en zonas clave.