En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, María Corina Machado, actual Premio Nobel de la Paz, envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro y aseguró que “el tiempo se le acabó”. Reiteró su llamado a que el mandatario permita el avance del proceso de transición, el cual se inició el 28 de julio, cuando más del 70% de los venezolanos "se expresó en las urnas a favor de un cambio".

Machado también denunció que, a pesar de que Venezuela atraviesa lo que parecen ser las últimas horas del régimen, aún persisten cientos de presos políticos, incluidos menores de edad, quienes siguen siendo víctimas de torturas y abusos brutales en los sombríos centros de detención de la dictadura.

"Las últimas horas de Maduro son sangrientas"

Machado, principal opositora del régimen chavista, afirmó que “las últimas horas del régimen de Maduro son tan oscuras y violentas como lo fue su ascenso al poder”. La líder también hizo un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas, instándolas a que se alineen con el pueblo y dejen de seguir ciegamente las órdenes del presidente. También alertó que los militares y policías son los más vigilados por el régimen, que les teme profundamente.

Sobre la presión que ejerce Washington sobre Maduro, fue clara: “No quiero especular”. Sin embargo, aseguró con firmeza que Venezuela está lista para recuperar su libertad y subrayó que, cuando eso suceda, traerá consigo olas de libertad y estabilidad para toda la región, especialmente para Cuba y Nicaragua.

Machado se refiere a su Nobel de la Paz

Sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió, María Corina expresó que este reconocimiento es un homenaje al pueblo venezolano, tras tantos años de lucha. Ante los rumores sobre su posible viaje a Oslo para recibir el galardón, comentó: "Solo Dios sabe cómo será el 10 de diciembre en Oslo. Lo que sí puedo decir es que los venezolanos hemos aprendido a vivir el presente, porque diez días se sienten como un largo plazo".

También dejó claro que el silencio y la opresión no son sinónimos de paz. "La verdadera paz solo es posible con libertad. Esa es una lección importante que hemos aprendido los venezolanos, y creo que es un testimonio valioso. No puede haber paz sin libertad; eso sería solo esclavitud. Y la libertad exige fuerza: fuerza para defenderla y para mantenerla", expresó.

Convoca a megamarcha en diciembre

Hace unos días, Machado convocó a una marcha multitudinaria para el sábado 6 de diciembre, cuatro días antes de llevarse a cabo la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, Noruega. La convocatoria va dirigida a todos los venezolanos "en cada rincón del mundo". Sin embargo, no se publicó información precisa sobre las ciudades donde se llevarán a cabo estas movilizaciones y tampoco si se contará con la presencia de la opositora.

El partido de Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, compartió un comunicado donde llama a la movilización masiva y a nivel mundial "Marcha por la paz y la libertad". 'Vente Venezuela' impulsa el movimiento "El Nobel es Nuestro", con el que no solo busca homenajear a la galardonada, sino que también asegura que el país fue colocado en el "mapa internacional como un ejemplo de coraje cívico".