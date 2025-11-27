Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 27 de noviembre: bonos exclusivos para docentes del Ministerio de Educación y montos con aumento
El MPPE concluye los pagos correspondientes a noviembre de 2025, entre los que se incluyen el Bono de Guerra, las dos quincenas del mes, el Cestaticket y la segunda parte del aguinaldo.
- Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos
- Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.
Docentes, personal administrativo y obreros del Ministerio de Educación (MPPE) ya están recibiendo los pagos correspondientes al mes de noviembre de 2025. Esta etapa de desembolsos contempla el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda fracción del aguinaldo.
Además, el Gobierno nacional evalúa la incorporación de nuevos beneficios dirigidos a todos los trabajadores del sector educativo, sin importar el tipo de contrato que mantengan.
TE RECOMENDAMOS
LA CAÍDA DE MARTÍN VIZCARRA | PROGRAMA ESPECIAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Pagos MPPE información de HOY: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025
El Ministerio del Poder Popular para la Educación contempla el pago del Bono de Guerra Económica destinado a su personal activo y jubilado. Este beneficio será entregado junto con las quincenas correspondientes al mes y el Cestaticket, alcanzando a los trabajadores del sector educativo en todo el territorio nacional.
- Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)
- Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 17 de noviembre)
- Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 25 de noviembre)
- Segunda Quincena (comenzó a pagarse desde el 25 de noviembre).
Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó que el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares, calculado según el mecanismo vigente de indexación. A esta cifra se suma el Bono de Guerra Económica, fijado en 120 dólares bajo el mismo esquema. En conjunto, los trabajadores del sector público reciben un ingreso mensual de 160 dólares por estos dos conceptos.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.