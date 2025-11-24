Pagos MPPE información de HOY, 24 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

El Ministerio de Educación (MPPE) culmina la entrega de los pagos correspondientes al mes de noviembre de 2025, destinados a docentes, personal administrativo y trabajadores obreros en todo el país. Esta fase de cancelaciones incluye el Bono de Guerra, el Cestaticket, las dos quincenas y la segunda parte del aguinaldo.

Asimismo, el Ejecutivo nacional tiene previsto sumar nuevos beneficios para los empleados del sector educativo, sin distinción de su modalidad contractual.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene prevista la entrega del Bono de Guerra Económica para su plantilla, abarcando tanto a empleados en ejercicio como a jubilados. Este aporte se cancelará junto con las quincenas del mes y el beneficio del Cestaticket, beneficiando al personal del sector educativo en todas las regiones del país.

Segundo mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 3 de noviembre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 14 de noviembre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 17 de noviembre)

Cestaticket

Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el monto del Cestaticket continuará siendo de 40 dólares, determinado con base en el actual sistema de indexación. A este se le añade el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares bajo el mismo criterio. De esta forma, los empleados del sector público perciben un total mensual de 160 dólares por ambos conceptos.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.