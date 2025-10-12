HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Voraz incendio en SJM: damnificados serían desalojados
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

"Tiene los días contados": María Corina Machado advierte a Nicolás Maduro tras ganar el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora denunció que el régimen de Maduro se sostiene únicamente por la violencia y el miedo, y llamó a acelerar la transición democrática en Venezuela.

María Corina Machado mandó un mensaje a Maduro tras ganar el Nobel de la Paz.
María Corina Machado mandó un mensaje a Maduro tras ganar el Nobel de la Paz. | Composición LR

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el presidente Nicolás Maduro “tiene los días contados”, tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. El galardón fue dedicado al pueblo venezolano y a todos los ciudadanos que han luchado por la recuperación de la democracia en el país, tanto desde dentro como en el exilio.

En entrevista con el diario argentino La Nación, publicada este domingo, la exdiputada destacó que el premio tiene un fuerte impacto simbólico y político: legitima la causa opositora ante el mundo y evidencia el aislamiento creciente del régimen chavista.

Un régimen sostenido por el miedo

Machado afirmó que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude, el Gobierno ha entrado en una fase de “caída inexorable”. Según la líder opositora, el chavismo ya no se sostiene por el respaldo popular, sino por el control del miedo, la violencia y la represión.

Indicó que la única salida viable para Maduro es dejar el poder, sin condiciones. A su juicio, una transición democrática ya no es una posibilidad remota, sino un proceso inevitable que solo puede acelerarse si se mantiene la presión tanto interna como internacional.

El rol de Estados Unidos y la figura de Trump

Machado destacó el papel de Estados Unidos en el aislamiento del régimen venezolano, especialmente durante el mandato de Donald Trump. Según explicó, la postura firme del expresidente contra los carteles del narcotráfico y sus vínculos con el poder político venezolano fue un punto de inflexión en la dinámica regional.

El respaldo internacional, apuntó, ha sido clave para debilitar las estructuras que sostienen al chavismo y dar fuerza a la oposición democrática, que hoy se siente respaldada y visibilizada a nivel global.

Una Venezuela libre como amenaza para el castrismo

Además de denunciar el estado actual del régimen venezolano, Machado alertó sobre el impacto que tendría una transición democrática en Venezuela para el escenario geopolítico regional. Según explicó, una Venezuela libre representaría un golpe letal para la estructura autoritaria que aún gobierna en Cuba, debido a la estrecha alianza entre ambas naciones.

Aseguró que la libertad de su país tendría un efecto dominó positivo en otras naciones de la región que sufren retrocesos democráticos o regímenes populistas.

Alianzas estratégicas en América Latina

En ese sentido, María Corina Machado expresó su apoyo y admiración hacia el presidente argentino Javier Milei. Señaló que existe una sintonía política entre ambos, basada en la defensa de las libertades individuales, el orden institucional y la lucha contra el populismo autoritario.

Subrayó que las democracias latinoamericanas deben apoyarse mutuamente para enfrentar desafíos comunes y consolidar un frente regional frente a los regímenes autoritarios.

Un impulso para completar la transición democrática

El Comité Nobel noruego explicó que el premio se entregó por la “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha por una salida pacífica del autoritarismo. Para Machado, este reconocimiento no es solo un homenaje, sino un llamado a la acción que fortalece el compromiso de lograr una transición democrática real en Venezuela.

Con este nuevo impulso, la líder opositora considera que el pueblo venezolano tiene razones para renovar su esperanza, y que el premio sirve como una herramienta poderosa para consolidar el apoyo internacional y acelerar el proceso de cambio.

