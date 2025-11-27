Hace unas semanas, el régimen de Nicolás Maduro emitió una condena de 30 años de prisión, la máxima pena contemplada por la ley venezolana, contra Marggie Orozco Tapias, una doctora de 65 años originaria del estado Táchira. Ella no cometió un asesinato ni secuestró a nadie.

Su único "delito" fue que, durante la intensa campaña electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de voz a través de WhatsApp a un grupo de vecinos en la localidad de San Juan de Colón. En dicho mensaje, Orozco Tapias instaba a votar en contra de Maduro y señalaba al mandatario como responsable de la crisis económica que enfrenta el país.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

Así se produjo el arresto de Marggie

El audio de la doctora llegó a manos de algunos seguidores del régimen chavista, quienes, tras amenazarla con quitarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas subsidiados, decidieron denunciarla ante la Fiscalía. Ocho días después de las elecciones presidenciales, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura que ganó Maduro, la policía la arrestó.

"Un grupo de policías llegó a nuestra casa la noche del 5 de agosto y le dijeron a mi mamá: 'Venga con nosotros'. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella", contó Paul Ruiz, hijo de la doctora, en una entrevista con el medio BBC Mundo.

El caso de Orozco se suma a una serie de procesos judiciales contra ciudadanos venezolanos que, a través de las redes sociales, ejercieron su derecho a la libertad de expresión, un derecho que, según las autoridades de ese país, advierten que "no es absoluto".

"Ponen en riesgo la paz de Venezuela"

La jueza del caso, Luz Dary Acosta, habría declarado que mensajes como los de Maggie Orozco, "ponen en peligro la paz de Venezuela y son la razón por la que el gobierno de Estados Unidos quiere invadirnos". Esta fue la justificación que dio al condenar a la doctora, el 16 de noviembre, por traición a la patria, conspiración e incitación al odio, según relató el hijo de la doctora.

¿Pero qué fue lo que dijo la doctora para recibir la pena más severa? "Ella simplemente pidió a la comunidad que saliera a votar (en contra de Maduro) y que dejara de apoyar al gobierno, mientras muchos de sus hijos están fuera trabajando y el país se desmorona", explicó Paul Ruiz.

El hijo de la médico reconoció que el tono del mensaje fue "subido de tono", pero defendió a su madre, tras asegurar que no cometió ningún delito. "Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos. Ni tampoco pidió una invasión extranjera", dijo.

Nada hizo que se salvara de la condena

Orozco sufrió un infarto mientras estuvo detenida. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la justicia se apiadase de ella. En marzo, la jueza Moreno rechazó la solicitud de la doctora para continuar su juicio en libertad condicional, con el argumento de que "existía peligro de fuga" y que la doctora podría influir en los testigos para dar testimonios falsos, lo que pondría en peligro la veracidad del caso y el debido proceso.

Esta decisión se produjo poco después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, amenazara con "buscar" a cualquier persona que apoyara una invasión en Venezuela. "Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer", advirtió.

De acuerdo con el relato de Paul Ruiz, hijo de la doctora, la jueza le dijo a Orozco que "así como usted sufre, las personas del Gobierno también sufren". Estos detalles fueron proporcionados por abogados que estuvieron presentes cuando la jueza del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.

Una inexistente libertad de expresión

Algunas personas que escucharon el audio de Orozco señalaron a BBC Mundo que se trató de "una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes". Este contenido fue la razón por la cual la doctora fue procesada bajo el artículo 20 de la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.

La ley ha sido criticada por su falta de claridad y su amplio alcance, lo que ha llevado a organizaciones internacionales de derechos humanos a señalar que podría ser utilizada para silenciar a quienes critican al gobierno. Asimismo, entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Antes de la condena a Orozco, ya se habían dictado otras dos sentencias similares. La primera fue la de Marcos Palma, quien recibió una pena de 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp, en el que se quejaba de no recibir la bombona de gas que había pagado e invitaba a sus vecinos a unirse a una protesta.

Poco después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años de Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video en TikTok en el que criticaba a Maduro y a Diosdado Cabello. Sin embargo, la familia de Telles sostiene que la grabación no fue realizada por ella, sino que fue un montaje hecho con inteligencia artificial.