Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
Bonos Activos información de HOY, 27 de noviembre: bonos especiales de fin de año y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

El ciclo de pagos de noviembre 2025, gestionado por el Sistema Patria, se encuentra en su etapa final. En este tramo, se está efectuando la entrega del Bono de Guerra Económica para los pensionados del IVSS y los beneficiarios del programa Amor Mayor.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composiciónLR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composiciónLR/Medium

El Gobierno venezolano, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, continúa con la distribución de los bonos sociales correspondientes a noviembre de 2025 mediante la plataforma del Sistema Patria. Estos pagos, organizados según un cronograma previamente establecido, buscan mitigar los efectos de la inflación en la población más afectada, razón por la cual se aplicó un reciente ajuste en los montos otorgados.

En este momento, el beneficio que está siendo depositado es el Bono de Guerra para los pensionados del IVSS, luego de haberse completado la asignación para los trabajadores activos del sector público y los jubilados.

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El pasado viernes 21 de noviembre de 2025 se activó el pago del Bono de Guerra Económica dirigido a los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor, según lo informaron el canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes conocida como Twitter).

En esta jornada, el monto asignado fue de 11.700 bolívares, equivalente a aproximadamente 50 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, el Gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro, tiene previsto comenzar con la asignación de los bonos restantes del mes de noviembre de 2025, a través de la plataforma oficial del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Bono de Guerra con aumento HOY, 27 de noviembre: fechas de pago de fin de año y montos actualizados confirmados vía Sistema Patria

La doctora venezolana que criticó al régimen de Maduro en un audio de WhatsApp y terminó condenada a 30 años de cárcel

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

Bonos Activos esto se sabe HOY, 26 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Navidad 2025: aprende paso a paso cómo hacer una corona de Adviento tradicional y creativa para decorar tu hogar

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 26 de noviembre: aumento para pensionados, fechas fijas y nuevos montos vía Sistema Patria

