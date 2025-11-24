Bonos Activos esto se sabe HOY, 24 de noviembre: pago con aumento para pensionados y últimos subsidios de fin de año vía Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

Bajo la dirección de Nicolás Maduro, el Gobierno de Venezuela avanza con la entrega de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria. Estos pagos, establecidos según un cronograma oficial, tienen como objetivo aliviar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, motivo por el cual los montos fueron incrementados recientemente.

Actualmente, se realiza el depósito del Bono de Guerra a los pensionados del IVSS, después de haber completado el proceso con empleados públicos y jubilados.

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El viernes 21 de noviembre de 2025 comenzó la entrega del Bono de Guerra Económica dirigido a los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor, de acuerdo con la información publicada por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

En esta ocasión, el monto otorgado fue de 11.700 bolívares, lo que representa cerca de 50 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Ejecutivo nacional, bajo la gestión de Nicolás Maduro, iniciará la entrega de los bonos faltantes correspondientes al mes de noviembre de 2025, utilizando el Sistema Patria como canal oficial para su distribución:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?