Más de 300 alumnos y 12 docentes fueron secuestrados por "terroristas" en escuela católica de Nigeria: 50 escolares lograron escapar

Hasta ahora, 50 estudiantes lograron escapar de sus captores, confirmando la Asociación Cristiana de Nigeria. | Composición LR | AFP

El pasado viernes 21 de noviembre, sujetos armados ingresaron a la escuela religiosa St. Mary’s, en el estado de Níger, Nigeria, donde, según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), secuestraron a 303 estudiantes (de 629), entre 8 y 18 años, y 12 docentes.

La CAN confirmó este 23 de noviembre que 50 de los estudiantes escaparon de los secuestradores entre el viernes y el sábado.

Secuestro masivo en escuela católica remece a Nigeria

Nigeria reporta su segundo secuestro en menos de 5 días: el primero, el lunes 17 de noviembre, donde se secuestraron a 25 alumnas en una escuela secundaria del estado de Kebbi; y, el segundo, a primera hora del viernes 21 del mismo mes, donde la CAN anunció que 315 personas (303 estudiantes y 12 profesores) de la escuela mixta católica Saint Mary fueron secuestradas.

Abubakar Usman, secretario de gobierno del estado de Níger, afirma que este secuestro masivo ocurrió tras el aumento de amenazas de este tipo en la región. Las autoridades de Níger, Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todos los colegios como medida preventiva.

Por su lado, el Gobierno de Nigeria también ordenó cerrar temporalmente 47 escuelas secundarias en estados vulnerables y monitorear los bosques circundantes en busca de los menores. Tras este atentado, el presidente Bola Tinubu canceló sus actividades, incluyendo su participación en el foro del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre negociaciones con los criminales y cuáles son sus demandas. De acuerdo con los antecedentes, los delincuentes no responderían a alguna ideología en particular y sus acciones serían impulsadas netamente por sus ambiciones económicas.

Este ataque, perpetrado "por un grupo de terroristas armados", según condena el Vaticano, se da en un contexto de alta preocupación por la seguridad de la nación más poblada de África y de creciente tensión con el Gobierno de Estados Unidos, debido a que este último amenaza con intervención militar por una presunta campaña de violencia yihadista contra la comunidad cristiana.

50 estudiantes logra escapar

Entre los estragos ocasionados por el atentado de los "bandidos", como se refieren las autoridades al grupo armado, un rayo de esperanza apareció tras confirmarse que 50 de los alumnos secuestrados pudieron escapar de los criminales y refugiarse nuevamente en los bazos de su familia en una acción que habría tenido lugar entre el viernes y el sábado.

"Hemos recibido una buena noticia: 50 alumnos escaparon y se han reencontrado con sus padres", confirmó la Asociación Cristiana de Nigeria, mientras que el gobierno permanece en silencio con respecto al reporte de la situación actual del secuestro.

Sin embargo, desde la CAN, instaron a los ciudadanos a orar para que el resto de menores puedan salir ilesos de este trágico episodio que nuevamente golpea a Nigeria. "Aunque el regreso de esos 50 niños que lograron escapar nos aporte cierto alivio, les insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras víctimas", dijo el obispo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la organización y dueño de la escuela, a AFP.

En 2014, Nigeria sufrió una herida irreparable, donde reportó el secuestro de cerca de 300 niñas por los yihadistas de Boko Haram, en Chibok, de las cuales algunas siguen no habidas. En noviembre de 2025, el país africano registró el secuestro de al menos 378 personas.