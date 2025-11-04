HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nigerianos rechazan amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente por asesinatos de cristianos

Nigeria, con su compleja división religiosa entre cristianos y musulmanes, enfrenta un aumento de la violencia. El gobierno propone una reunión con Donald Trump para abordar la situación.

Presidente de Nigeria, Bola Tinubu, podría reunirse pronto con Donald Trump.
Presidente de Nigeria, Bola Tinubu, podría reunirse pronto con Donald Trump. | Foto: AFP

Nigerianos de todo el espectro religioso rechazaron las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente a raíz de los supuestos asesinatos de cristianos en el país.

El país más poblado de África está dividido entre un sur mayoritariamente cristiano y un norte de mayoría musulmana. El territorio nigeriano es escenario de numerosos conflictos, donde tanto cristianos como musulmanes han perdido la vida.

Pero las denuncias de una persecución de cristianos en Nigeria hallaron mucho eco en la derecha europea y estadounidense en las últimas semanas.

"Los cristianos están siendo asesinados, no podemos negar el hecho de que los musulmanes también están siendo asesinados", señaló a AFP Danjuma Dickson Auta, un líder comunitario, de confesión cristiana.

Donald Trump afirmó este fin de semana, en redes sociales, que había pedido al Pentágono que planificara un posible plan de ataque.

Cuando un periodista de AFP le preguntó, a bordo del Air Force One, si estaba considerando desplegar tropas en tierra o recurrir a bombardeos aéreos, Donald Trump contestó: "Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas".

"Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda", añadió.

Cristianos muertos en conflictos entre agricultores y ganaderos

Auta, de 56 años, es oriundo del estado de Plateau, donde cristianos y musulmanes conviven desde hace mucho.

En Plateau se ha producido un repunte de la violencia, en momentos puntuales, como con los disturbios sectarios que estallaron en la capital, Jos, en 2001 y 2008.

En los últimos años, Plateau y otros estados del "cinturón medio" de Nigeria han sido escenario de mortíferos enfrentamientos entre agricultores, mayoritariamente cristianos, y ganaderos de la etnia fulani, musulmanes, por cuestiones de tierra y recursos.

El conflicto ha dejado pueblos arrasados y numerosas muertes, sobre todo entre los agricultores.

Ataques a menor escala contra ganaderos, incluyendo matanzas por ajustes de cuentas de personas de etnia fulani, al azar, o de sus animales no suelen dar lugar a tantos titulares, ni en la prensa local ni en la internacional.

Aunque a menudo se achaca la violencia a razones étnicas y religiosas, los expertos afirman que la raíz del problema se encuentra en la mala gestión de las tierras y la policía de las zonas rurales.

En Plateau, hay quien, harto de la violencia, ha echado mano de palabras como "genocidio", aunque más bien en términos étnicos y no religiosos.

Aún así, en los últimos años, grupo separatistas del sureste del país han denunciado un supuesto "genocidio cristiano".

El gabinete Moran Global Strategies, radicado en Estados Unidos, hizo presión a favor de los separatistas este año y asesorando al personal del Congreso estadounidense sobre lo que calificó como "persecución" cristiana, según los folletos que repartió.

Nigeria propone una reunión entre Trump y Tinubu

Nigeria también hace frente a un viejo conflicto yihadista en el noreste, y a bandas de bandidos que realizan ataques indiscriminados y secuestros en el noroeste.

La población del norte del país es mayoritariamente musulmana, por lo que la mayoría de las víctimas también lo son.

"Incluso los que venden este relato de genocidio cristiano saben que no es cierto", afirmó Abubakar Gamandi, un musulmán que lidera el sindicato de pescadores del estado de Borno, epicentro del conflicto con los yihadistas de Boko Haram.

Chukwuma Soludo, gobernador cristiano del estado de Anambra, también rechazó una eventual intervención estadounidense, apuntando que Washington debe actuar dentro del ámbito del derecho internacional.

A raíz de las declaraciones de Donald Trump, la presidencia nigeriana sugirió que un encuentro entre mandatarios de ambos países podría resolver el asunto.

Daniel Bwala, portavoz del presidente nigeriano Bola Tinubu, afirmó que "Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación".

Bwala apuntó que la publicación de Donald Trump era una forma de una forma de forzar una reunión entre ambos líderes para que pudieran encontrar un frente común en la lucha contra la inseguridad.

