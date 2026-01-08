HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó que esta medida busca "consolidar la paz en la República".

Venezuela anuncia proceso de excarcelación de un número importante de presos políticos.
Venezuela anuncia proceso de excarcelación de un número importante de presos políticos. | Foto: captura de video VTV

En la tarde del jueves 8 de enero, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, anunció, sin aclarar una cifra exacta, la liberación de presos políticos, incluidos extranjeros, con el fin de pretender unificar al pueblo venezolano. La oposición, tras la captura de Maduro, exigió al chavismo su salida total del poder.

"Para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz en la República y la convivencia pacífica entre todos", señaló Rodríguez.

Venezuela anuncia liberación de presos políticos

Rodríguez, a través de un mensaje emitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), anunció la liberación de personas que fueron apresadas por razones políticas. "Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", explicó.

Sin hacer hincapié en la cifra de excarcelados, indicó que las liberaciones "están ocurriendo desde este mismo momento". Este movimiento repentino del neochavismo, contrario a la postura demostrada durante el régimen madurista, buscaría establecerse como un gesto de "paz unilateral".

Luego del anuncio, el jefe del Parlamento agradeció plenamente a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español; a Lula da Silva, mandatario brasileño; y a Catar por atender, "de manera presta", el llamado de Delcy Rodríguez.

Estas son las primeras excarcelaciones de presos políticos desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a manos de las fuerzas estadounidenses, quienes los trasladaron a Nueva York para ser juzgados ante la justicia por los casos de narcotráfico y alianzas criminales.

Noticia en desarrollo.

