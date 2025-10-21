Nigeria: tribunal ordena casarse a dos tiktokers por publicar video 'indecente' donde se besan

Ya habrían comenzado los preparativos para que los tiktokers nigerianos se casen. | Foto: Nigerian Bar Association

Ya habrían comenzado los preparativos para que los tiktokers nigerianos se casen. | Foto: Nigerian Bar Association

Un tribunal de Kano, una de las ciudades más grandes de Nigeria, ordenó a la Hisbah (policía islámica) que obligara a casarse a dos tiktokers que difundieron en redes sociales un video considerado 'indecente', debido a que aparecen besándose sin ser esposos.

El juez ordenó que, en un plazo de 60 días, se celebrara el matrimonio de dos usuarios de TikTok, quienes publicaron varios videos en los que salen besándose, un acto considerado indecente para la conservadora sociedad nigeriana.

La boda debe celebrarse en un plazo máximo de 2 meses

"El tribunal ordenó a la Hisbah casar al hombre y a la mujer, pues están tan enamorados que exhiben su romance en TikTok", dijo Baba-Jibo Ibrahim, portavoz judicial del estado de Kano.

"Se ha ordenado que la boda se celebre en un plazo máximo de dos meses", agregó el funcionario. Los involucrados son Idris Mai Wushirya y Basira Yar Guda, creadores de contenido con numerosos seguidores en TikTok.

Idris Mai Wushirya, quien ya ha tenido problemas con las autoridades nigerianas por videos que son considerados "indecentes", fue detenido de manera provisional.

Un responsable de la Hisbah, la policía islámica, confirmó a AFP que ya recibieron la orden judicial, por lo que ya comenzaron los preparativos del matrimonio.

Los futuros esposos habrían dado su consentimiento

"Aunque el tribunal declaró que debemos celebrar el matrimonio en 60 días, estamos decididos a hacerlo lo antes posible", afirmó Abba Sufi, director general de la Hisbah. Según él, los futuros casados dieron su consentimiento.

Los padres de Idris Mai Wushirya fueron convocados por la Hisbah, donde dieron su consentimiento explícito, mientras que la policía todavía no contacta con la familia de Basira Yar Guda, que vive en el estado de Zamfara, a más de 300 kilómetros.