Nigeria: policía arresta a 25 jóvenes por planear boda homosexual en región musulmana y conservadora
Dieciocho hombres y siete mujeres fueron detenidos en Kano, una de las ciudades más conservadoras de Nigeria, cuando estaban a punto de celebrar una boda entre personas del mismo sexo. Podrían enfrentar una condena de varios años de prisión.
La policía religiosa de Nigeria arrestó a 25 jóvenes acusados de planear una boda homosexual en el norte del país, una región de mayoría musulmana y socialmente conservadora, según informaron las autoridades.
La policía de la sharía, conocida como Hisbah, irrumpió en un centro de eventos en Kano, la ciudad más grande de la región, donde estaban a punto de celebrar una boda entre personas del mismo sexo.
Detenidos fueron puestos bajo custodia
Dieciocho hombres y siete mujeres, todos de unos veinte años (incluida la pareja que iba a casarse) fueron puestos bajo custodia, declaró Mujahed Abubakar, subjefe de la policía religiosa.
Abubakar indicó a que un hombre planeaba casarse con otro joven en el lugar de esta reunión ilegal y que se llevará a cabo una investigación con vistas a emprender acciones judiciales.
La sharía, código legal basado en las enseñanzas del Corán, funciona en paralelo a los sistemas judiciales estatal y federal en 12 estados del norte de Nigeria.
Podrían ser condenados a 14 años de cárcel
Según la interpretación local de la sharía, la homosexualidad es castigada con la pena de muerte, aunque esta condena nunca ha sido aplicada.
En 2014, Nigeria aprobó una nueva ley federal que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo y la promoción de uniones civiles.
Cualquier persona que infrinja esta ley puede ser condenada con hasta 14 años de prisión.