Mundo

Donald Trump amenaza con acción militar en Nigeria tras asesinatos de cristianos a manos de terroristas islamistas

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, propuso una reunión con Donald Trump para abordar el conflicto tras las amenazas del mandatario republicano.

Todavía no se ha determinado la fecha para la reunión entre Bola Ahmed Tinubu y Donald Trump.
Todavía no se ha determinado la fecha para la reunión entre Bola Ahmed Tinubu y Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de una operación militar en Nigeria por asesinatos de cristianos, luego de que el presidente africano Bola Ahmed Tinubu sugiriera una reunión para resolver el asunto.

Consultado sobre si contemplaba el despliegue de tropas estadounidenses en Nigeria o ataques aéreos, Donald Trump respondió: "Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas".

"No vamos a permitir que suceda", advierte Trump

"Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda", añadió el mandatario de Estados Unidos a AFP.

A través de sus redes sociales, Donald Trump anunció que había solicitado al Pentágono elaborar un posible plan de ataque, un día después de advertir que el cristianismo enfrentaba una amenaza existencial en Nigeria.

"Si Nigeria continua permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda la ayuda y asistencia", escribió Trump en su red social Thuth Social.

"Estados Unidos puede ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades", añadió el mandatario.

Trump podría reunirse con presidente nigeriano

Tras conocer las amenazas, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, manifestó que estaba dispuesto a reunirse con Donald Trump para resolver el asunto.

"No interpretamos la publicación literalmente. Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación", declaró Daniel Bwala, asesor especial de Bola Ahmed Tinubu

El portavoz agregó que el mensaje parecía una forma de presionar para concretar una reunión entre ambos líderes, con el fin de encontrar “un frente común” en la lucha contra la inseguridad.

"En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a los cristianos o, de hecho, a todas las religiones y a quienes no profesan ninguna fe, las diferencias, si existen, serían discutidas y resueltas por los dos líderes cuando se reúnan en los próximos días", sostuvo.

