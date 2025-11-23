HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. y líderes europeos debaten en Suiza el plan de paz para Ucrania propuesto por Donald Trump

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Ginebra para debatir el plan de 28 puntos de Donald Trump, cuyo objetivo es finalizar la invasión rusa iniciada en 2022.

EE. UU. se reúne con Ucrania y otros lideres europeos para debatir plan de paz.
EE. UU. se reúne con Ucrania y otros lideres europeos para debatir plan de paz. | Composición LR

Estados Unidos busca avanzar en su intento de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ginebra —una de las ciudades más importantes de Suiza— es sede de una reunión que puede marcar un precedente en los esfuerzos de Donald Trump por detener la guerra con su plan de 28 puntos y frenar los ataques que dejaron miles de vidas perdidas en territorio ucraniano.

Marco Rubio, embajador diplomático de EE. UU., llegó a la capital suiza para reunirse con autoridades de diversos países de Europa este domingo en la mañana, y debatir un plan que exige a Ucrania ceder parte de su territorio, pero que también plantea garantías de seguridad occidentales para prevenir un nuevo ataque del gobierno de Vladimir Putin.

Unión Europea pide un lugar en el plan de paz de Trump

La Unión Europea pidió un lugar en el plan de paz de Donald Trump y advirtió que su papel “central” debe ser “plenamente reconocido” en cualquier iniciativa sobre Ucrania. Ursula von der Leyen remarcó que un acuerdo solo será viable si detiene las masacres y la guerra, sin abrir la puerta a nuevos conflictos, y recordó que Kiev tiene el derecho soberano de elegir su destino europeo.

Von der Leyen señaló que ese rumbo incluye la reconstrucción de Ucrania, su integración al mercado europeo y, a largo plazo, su adhesión plena a la UE. Mientras los gobiernos europeos buscan no quedar relegados de las tratativas, este domingo participan en Ginebra en conversaciones con altos cargos ucranianos y estadounidenses, donde la UE está representada por Björn Seibert, mano derecha de la presidenta de la Comisión.

Washington defiende su plan pese a críticas de Kiev y Europa

Estados Unidos insistió en que su propuesta de 28 puntos es un “marco para las negociaciones”, pese a que Kiev y varios aliados europeos la cuestionaron por recoger exigencias de Moscú, como la cesión de territorios y la reducción del ejército ucraniano. Marco Rubio y el emisario Steve Witkoff llegaron a Ginebra para discutir la iniciativa con representantes ucranianos y europeos en busca de respaldo político.

La propuesta fue bien recibida por Vladimir Putin, quien afirmó que puede servir como base para una “solución pacífica definitiva”, mientras Volodimir Zelenski inició consultas con sus aliados ante lo que considera un momento crítico para su país. El texto plantea reconocer de facto como rusas las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea, reintegrar a Rusia al G8 y limitar el ingreso de Ucrania a la OTAN, aunque ofrece garantías de seguridad occidentales equivalentes a las de la Alianza.

