HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

La ruptura de la ‘Paz Total’ en Colombia, el plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados

En 2022, el presidente Petro aplicó la política de 'Paz Total', orientada a dialogar con guerrillas o las disidencias de las FARC para poner fin al conflicto armado en Colombia. Una ley aprobada por el Congreso, avaló dicha estrategia.

El plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados.
El plan de Petro para mantener el diálogo con las FARC que no ha dado resultados. | Composición LR

Desde el año 2022, el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, puso en marcha la política denominada 'Paz Total'. Esta iniciativa busca establecer diálogos o negociaciones con diversos actores armados ilegales, como guerrillas, disidencias de las FARC y organizaciones criminales, con el propósito de poner fin al conflicto armado. Al mismo tiempo, plantea rutas de sometimiento a la justicia para estructuras vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas.

Para respaldar esta estrategia en el ámbito legal, el Congreso aprobó hace tres años la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, considerada una de las normativas insignia del actual mandato. Esta legislación faculta al Poder Ejecutivo para retomar o iniciar conversaciones con grupos insurgentes con carácter político, y, de forma paralela, permite adelantar procesos judiciales orientados al desmantelamiento de bandas criminales.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

lr.pe

La promesa de negociar "con todos"

En la práctica, la promesa de tener negociaciones “con todos” los actores se materializa en varios niveles. Cuando se trata de grupos políticos armados, el Gobierno propone mesas formales de diálogo que incluyen una agenda estructurada. Esta contempla la participación de la sociedad civil, acuerdos de cese al fuego bilateral, reformas rurales, programas para la sustitución de cultivos de coca y estrategias de reintegración social y económica. Todo ello siguiendo el modelo establecido en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC.

Por el contrario, cuando se trata de organizaciones netamente criminales, no hay reconocimiento político. En estos casos, las conversaciones giran en torno a las condiciones para su entrega, el desmantelamiento de sus redes delictivas y la cooperación con las autoridades judiciales. A cambio, se contemplan beneficios como penas reducidas y garantías de seguridad frente a eventuales represalias de otros grupos armados. Ese diseño ha sido afinado también por fallos de la Corte Constitucional, que han exigido trazar mejor la línea entre lo político y lo criminal.

Sin embargo, trasladar este marco jurídico a la realidad ha resultado ser una tarea compleja. El Ejecutivo ha promovido diálogos con actores como el ELN y disidencias de las FARC, incluyendo al Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, los acuerdos de cese al fuego han sido frágiles, lo que ha llevado al Gobierno a alternar entre las conversaciones de paz y la reactivación de acciones militares en distintas zonas del país.

PUEDES VER: Petro plantea un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para terminar con la "violencia" y "abrir caminos de democracia"

lr.pe

Los últimos ataques contra las disidencias de las FARC 

El pasado jueves 13 de noviembre, las Fuerzas Militares de Colombia llevaron a cabo un bombardeo en el departamento de Arauca, una región fronteriza con Venezuela. El objetivo fue un grupo de disidentes de las FARC liderado por alias “Iván Mordisco”. Esta operación fue autorizada directamente por el presidente Petro.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que esta acción hace parte de una serie de ofensivas militares que ha ordenado durante su administración. “Van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos”, afirmó el mandatario, quien agregó que en ellos “se usa inteligencia norteamericana, pero bajo la condición de derechos humanos que yo mismo adopto”.

En octubre, las autoridades reportaron la neutralización de cuatro integrantes del Estado Mayor Central (EMC) y del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Meses antes, en agosto, las el grupo militar abatió a alias Dumar, conocido como “Chito”, quien era el principal comandante del bloque móvil Martín Villa. Esta acción dejó un saldo de aproximadamente 30 muertos y golpeó a una de las facciones más activas de las disidencias.

PUEDES VER: Canciller de Colombia asegura que apoyarían a que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición

lr.pe

Varios menores de edad muertos en las operaciones militares

Las autoridades colombianas reportaron la muerte de al menos 15 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados ilegales. Las víctimas fallecieron en distintos operativos realizados desde agosto en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca. Según se conoció, varios de estos adolescentes no superaban los 15 años.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y recordó que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debe ser afectado por operaciones militares”. La declaración fue emitida tras un operativo reciente en Guaviare contra disidencias de las FARC, en el que murieron 7 menores.

Por su parte, Petro ha reiterado que las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares bajo su gobierno se ajustan al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el trato "al menos combatiente". Sin embargo, cuestionó el pedido de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien solicitó la suspensión de bombardeos sobre objetivos donde pueda haber niños presentes.

El mandatario colombiano aseguró que no tenía conocimiento previo de la presencia de niños o adolescentes en los lugares bombardeados y expresó su pesar públicamente:  "Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia", afirmó.

Nuevos acuerdos entre Colombia y las FARC 

El último viernes, el Gobierno colombiano y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las facciones disidentes de las FARC, pactaron 6 acuerdos. Uno de los más importantes es la promesa por parte de ese grupo armado de no reclutar a menores de 18 años en sus filas. En respuesta, el Ejecutivo se comprometió a fortalecer los programas integrales de protección para la infancia y adolescencia, especialmente en zonas de conflicto. También se establecieron acciones conjuntas para facilitar el acceso a tierras y frenar la deforestación.

A tres años de haber puesto en marcha la política de 'Paz Total', ningún grupo armado ha concretado su desmovilización. Pese a ello, el Gobierno mantiene conversaciones con los Comuneros del Sur y con dos estructuras disidentes de las FARC: el propio EMBF y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Sin embargo, el diálogo con el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte y numerosa, se dio por terminado luego de una serie de ataques violentos perpetrados en el suroccidente del país.

Notas relacionadas
Lotería de Boyacá de HOY, 22 de noviembre 2025: resultados del sorteo 4599, números ganadores y premio mayor en Colombia

Lotería de Boyacá de HOY, 22 de noviembre 2025: resultados del sorteo 4599, números ganadores y premio mayor en Colombia

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

Gustavo Petro denuncia que su esposa no puede volver a Colombia tras sanciones impuestas por EE. UU.

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

LEER MÁS
Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

LEER MÁS
Iberia, Avianca y más aerolíneas cancelan vuelos sobre Venezuela tras advertencia de EE.UU. por "posible situación de riesgo"

Iberia, Avianca y más aerolíneas cancelan vuelos sobre Venezuela tras advertencia de EE.UU. por "posible situación de riesgo"

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

Bolsonaro es arrestado por la Policía Federal de Brasil tras intentar romper el grillete electrónico y generar sospecha de fuga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025