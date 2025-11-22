HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"

En paralelo, líderes europeos se reúnen en la cumbre del G20 para tratar de ajustar el plan antes de que venza el plazo impuesto por Trump a Ucrania.

Donald Trump le dio un plazo de una semana a Ucrania para decidir si aceptará o no su plan de paz con Rusia.
Donald Trump le dio un plazo de una semana a Ucrania para decidir si aceptará o no su plan de paz con Rusia. | Composición LR

Ucrania y Estados Unidos se preparan para discutir el plan de paz de 28 puntos impulsado por la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia. "En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", dijo el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, mientras Volodímir Zelenski ya firmó el decreto que conforma la delegación encabezada por su jefe de gabinete, Andrii Yermak.

El anuncio llega mientras Kiev y sus aliados europeos intentan coordinar una respuesta a un texto que exige a Ucrania ceder territorio, reducir su Ejército y renunciar a la OTAN. En paralelo a las consultas con Washington, líderes europeos se reúnen en los márgenes de la cumbre del G20 en Johannesburgo para tratar de ajustar o suavizar el plan antes de que venza el plazo impuesto por Trump, un movimiento descrito por Reuters y Le Monde como una carrera contrarreloj para "arrancar un mejor trato para Kiev".

El plazo impuesto por Trump a Ucrania: ¿aceptará el plan?

Donald Trump fijó como fecha límite el Día de Acción de Gracias, el próximo jueves 27 de noviembre, para que Zelenski comunique si acepta o no el plan de paz. El propio presidente estadounidense declaró que ese día le parece un "momento apropiado" para que Kiev tome una decisión, y advirtió que, si al líder ucraniano no está de acuerdo, "entonces que sigan combatiendo", según Reuters, The Guardian y Le Monde.

The Washington Post detalla que el secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, presentó esta semana a Zelenski en Kiev una versión del documento de 28 puntos, elaborado por el enviado especial Steve Witkoff junto al negociador ruso Kirill Dmitriev, con la instrucción de responder en el plazo de una semana. Tanto Le Monde como la prensa estadounidense subrayan que la fecha de Acción de Gracias es un plazo político y simbólico, pensado para que Trump pueda exhibir avances rápidos en un conflicto que prometió resolver "en cuestión de días" tras volver a la Casa Blanca.

Europa sobre el plan de Trump: "Necesita trabajo adicional"

Los principales líderes europeos —incluidos Francia, Alemania, Reino Unido, así como Canadá, Japón y otros socios— han difundido una declaración conjunta en la que califican la propuesta estadounidense como "una base de negociación que requiere trabajo adicional". Según Reuters, los mandatarios reunidos en el G20 señalan que el borrador contiene "elementos importantes para una paz justa y duradera", pero aclaran que necesita cambios significativos antes de ser aceptable para Kiev.

En esa misma línea, los europeos remarcan dos líneas rojas: que "las fronteras no pueden alterarse por la fuerza" y que las limitaciones previstas para las Fuerzas Armadas ucranianas podrían dejar al país expuesto a futuras agresiones. Además, recuerdan que cualquier disposición que afecte a la UE o a la OTAN —como el compromiso de Ucrania de no entrar en la Alianza— deberá contar con el visto bueno de los propios miembros de esos organismos. Según The Guardian, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que un acuerdo que "recompense la invasión" enviaría al mundo un mensaje "muy peligroso".

JD Vance considera una "fantasía" que Ucrania gane la guerra

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, se ha convertido en la voz más visible de la Casa Blanca defendiendo el esquema general del plan. En varios mensajes en X y declaraciones recogidas por Reuters, Vance insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra “debe preservar la soberanía ucraniana” y ser “aceptable tanto para Rusia como para Ucrania”, presentando el documento como un intento de detener la sangría humana y de evitar una guerra interminable en el flanco oriental de Europa.

Al mismo tiempo, Vance considera una "fantasía" la idea de que Ucrania pueda ganar la guerra simplemente con más dinero, más armas o más sanciones, frase que ha repetido en entrevistas y en redes sociales. Según Le Monde y Reuters, el vicepresidente sostiene que muchas críticas al plan provienen de personas que "no entienden la realidad sobre el terreno" o que viven en un "país de fantasía", y contrapone esa visión a lo que describe como un enfoque "del mundo real" para forzar un alto el fuego aunque implique durísimas concesiones para Kiev.

JD Vance defiende el plan de paz de Trump sobre Ucrania y Rusia. Foto: @JDVance/X

JD Vance defiende el plan de paz de Trump sobre Ucrania y Rusia. Foto: @JDVance/X

Concesiones para Ucrania

El polémico plan de 28 puntos de Trump, filtrado por Axios, CBS News, Al Jazeera y The Washington Post, contempla que Ucrania renuncie a la región del Donbás —incluyendo zonas que aún controla— y reconozca de facto la anexión rusa de Crimea. A cambio, se ofrecerían garantías de seguridad "tipo OTAN", pero sin membresía plena, y se exigiría a Kiev reducir su Ejército a unos 600.000 efectivos, renunciar definitivamente a entrar en la OTAN y aceptar que la Alianza no estacionará tropas en su territorio.

El esquema incluye además el levantamiento gradual de sanciones, la readmisión de Rusia en el G8 y el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania bajo liderazgo estadounidense.

Todo esto se produce en un contexto interno muy frágil para Zelenski, con un avance militar ruso en el frente y un escándalo de corrupción que ha erosionado su popularidad, según Le Monde, AP y The Guardian. La sociedad civil ucraniana y numerosos analistas europeos describen el texto como un acuerdo "desequilibrado" o directamente como una "capitulación" que podría convertir a Rusia en el "depredador supremo de Europa" y sentar un precedente peligroso para otros agresores potenciales. Mientras tanto, Putin ha acogido el plan como una posible "base" para un arreglo definitivo, pero amenaza con seguir ganando terreno si Kiev no firma.

