Mundo

Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

Millones de chilenos alrededor del mundo se reúnen en las urnas este 16 de noviembre para elegir a un nuevo presidente y Parlamento.

En Lima, las mesas de votación en el Consulado abrirán desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., hora local.
En Lima, las mesas de votación en el Consulado abrirán desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., hora local.

Por las elecciones en Chile 2025, más de 15 millones de ciudadanos acuden a sus locales de votación para elegir al sucesor de Gabriel Boric y a un nuevo Congreso. Y aquellos que se encuentran en Lima, Perú, no son la excepción. El Consulado chileno compartió los horarios oficiales en las que se abrirán las mesas, qué se necesita presentar y demás detalles para completar satisfactoriamente el sufragio.

Chile renovará, en el Parlamento, 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 senadores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

lr.pe

Chilenos en Lima: todo lo que debes saber sobre las elecciones 2025

En el marco del voto exterior de este 16 de noviembre, los chilenos ubicados en la capital peruana deberán acudir al Consulado, ubicado en la Avenida Javier Prado Oeste 790, en el distrito de San Isidro, a partir de las 8.00 a. m., hora de Lima. De acuerdo con las autoridades electorales, las mesas de votación, ubicadas en esta Embajada, cerrarán a las 6.00 p. m., un total de 10 horas en el que los electores podrán asistir a depositar su voto.

De acuerdo con los datos emitidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), en el exterior, existe un total de 160.935 electores habilitados para ejercer su derecho al sufragio. En ese sentido, la institución recuerda que, si alguna persona no figura en el Padrón Electoral, no podrá hacerlo. Para conocer si estás permitido a acercarte a las urnas, debes realizar la siguiente consulta:

  • Ingresa al portal oficial del Padrón Electoral vía Servel: consulta.servel.cl/.
  • Digita tu número RUN, sin puntos y con guion.
  • Por último, verifica tus datos electorales. Si no aparecen, no estás habilitado.

Las autoridades instan a los ciudadanos a revisar esta información antes de acudir al Consulado para evitar inconvenientes. Además de figurar en el padrón, el Gobierno chileno recuerda a sus connacionales en el exterior a acudir a sus centros de votación con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos hasta por un año.

Local de votación para chilenos en Lima.

lr.pe

¿Qué pasa si estoy en Lima, pero mi domicilio electoral está en Chile?

El Gobierno de Chile da solución a aquellos chilenos que tienen su domicilio electoral en Chile, pero actualmente se encuentran en el extranjero. La respuesta es simple. En estos casos, los electores deben presentar su justificación correspondiente a las autoridades.

"Si te encuentras fuera de Chile este 16 de noviembre, debes excusarte después de las elecciones, cuando recibas la citación del Juzgado de Policía Local (JPL). Cada JPL define los documentos de excusa a presentar y la vía de entrega", explica.

De acuerdo con Servel, no se le aplican las sanciones por no votar a quienes:

  • Se encuentren enfermos.
  • Estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de doscientos kilómetros del local de votación.
  • Hayan desempeñado las funciones que encomienda esta ley.
  • Cuenten con la calificación y certificación de discapacidad señalada en el artículo 13 de la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Lo anterior, podrá también acreditarse a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional conforme a los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.
  • Les afecte otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
