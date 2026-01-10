La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima no solo generó repercusión en suelo peruano. En la previa del amistoso ante Independiente, correspondiente a la primera jornada de la Serie Río de La Plata 2026, el experimentado lateral fue abordado por la prensa argentina para conocer por qué decidió firmar por los blanquiazules.

Mientras se retiraba del campo de juego, el defensor de 35 años evitó brindar una entrevista y explayarse. "Ni hablar. No me gusta hablar... Me trataron bien, papito. Gracias", fue su escueta respuesta ante la consulta del periodista de campo de ESPN.

Periodistas de ESPN indignados con Luis Advíncula por su respuesta

Las palabras del popular 'Bolt' no cayeron bien entre los relatores: uno de ellos cuestionó el comportamiento del exdfensor de Boca Juniors. "Yo no entiendo esas cosas. ¿Qué se supone que le va a preguntar en el campo de juego, sobre el precio del dólar, por lo que pasó en Venezuela? ¿Qué cree que le van a preguntar?", señaló el periodista argentino Diego Fucks.

"Acaba de llegar a Alianza Lima, está volviendo a jugar en su país después de casi 15 años (...). Es un problema que discuto con los exjugadores que trabajan con nosotros. Es una pésima costumbre en la era de las comunicaciones que todavía no se adapten", agregó.

