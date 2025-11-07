HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Cómo votar desde el extranjero en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile 2025?

Los locales de votación funcionarán en embajadas y consulados de más de 65 países, donde vocales designados por el Servel recibirán los sufragios y enviarán las actas a Chile.

El voto en el extranjero, instaurado en 2017, se consolida en 2025 con un padrón histórico de chilenos inscritos fuera del país. Foto: AFP
El voto en el extranjero, instaurado en 2017, se consolida en 2025 con un padrón histórico de chilenos inscritos fuera del país. Foto: AFP

Más de 100.000 chilenos residentes en el extranjero están habilitados para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile 2025, según cifras del Servicio Electoral (Servel). El organismo reiteró que el voto en el exterior será voluntario, pero exigió tener el domicilio electoral actualizado antes del cierre del registro, el cual se realizó a mediados de año.

“El derecho al sufragio fuera del territorio nacional está plenamente garantizado desde 2017, pero requiere que cada ciudadano revise sus datos en el portal del Servel”, señaló Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel.

¿Quiénes pueden votar desde el extranjero y cómo confirmar el domicilio electoral ante el Servel?

Podrán sufragar todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años que se encuentren inscritos en el Registro Electoral y que hayan informado una dirección válida en el exterior. Este trámite puede realizarse en el sitio web www.servel.cl o en los consulados de Chile distribuidos en más de 65 países. El plazo para modificar el domicilio electoral venció aproximadamente 140 días antes de la elección.

Los pasos principales son:

  1. Ingresar a la plataforma del Servel con Clave Única.
  2. Seleccionar la opción “Cambio de domicilio electoral”.
  3. Registrar la dirección completa en el país de residencia.
  4. Confirmar los datos y recibir la constancia digital del cambio.

Quienes regresen a Chile antes de los comicios podrán volver a modificar su dirección para votar en su comuna de origen, siempre que lo hagan dentro del plazo legal.

¿Cómo funcionan las mesas, vocales y locales de votación en los cinco continentes?

Los locales de votación en el exterior se habilitarán en embajadas, consulados y centros culturales. Cada país contará con al menos una circunscripción internacional, determinada según el número de inscritos. En lugares con mayor concentración de electores, como Buenos Aires, Madrid, Sydney y Miami, el Servel habilitará más de un local.

Las mesas receptoras se constituirán con tres vocales de mesa en el extranjero, designados por el Servel con base en los registros locales. Estos vocales recibirán capacitación previa a través de los consulados, donde también se custodiarán los materiales electorales.

“El voto de chilenos en el extranjero tiene el mismo valor que el emitido dentro del país. Las actas se remiten a Chile y se incorporan al cómputo nacional”, explicó Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones.

En el proceso de 2021, 77 países registraron participación, siendo España, Argentina y Estados Unidos los que concentraron la mayor cantidad de sufragios. Para 2025, el Servel estima un aumento de más del 20% en la participación, impulsado por campañas informativas y el fortalecimiento de la red consular.

