Voraz incendio consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 10 unidades de bomberos atendieron el siniestro

En la madrugada de este domingo 11 de enero un enorme incendio consumió viviendas de una quinta ubicada en Cercado de Lima, exactamente en la cuadra 6 del jirón Ica. Diez unidades de bomberos atendieron el feroz siniestro, que según los primeros reportes, dejó al menos 13 familias damnificadas.

