HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Voraz incendio consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 10 unidades de bomberos atendieron el siniestro

Siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la cuadra 6 del jirón Ica en el Cercado de Lima. Según reportes, al menos 13 familias quedaron damnificadas. 

Incendio consumió quinta en el Cercado de Lima. Foto: Composición LR/América TV
Incendio consumió quinta en el Cercado de Lima. Foto: Composición LR/América TV

En la madrugada de este domingo 11 de enero un enorme incendio consumió viviendas de una quinta ubicada en Cercado de Lima, exactamente en la cuadra 6 del jirón Ica. Diez unidades de bomberos atendieron el feroz siniestro, que según los primeros reportes, dejó al menos 13 familias damnificadas.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

LEER MÁS
Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

Exactriz de ‘Mi amor, el wachimán’ afectada tras el incendio que le hizo perder su casa hace un año: “El trauma y el dolor persisten”

LEER MÁS
Voraz incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas reconstruidas en el Callao

Voraz incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas reconstruidas en el Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
¿Qué necesitas para la inscripción militar obligatoria en Perú? Requisitos, pasos y documentos

¿Qué necesitas para la inscripción militar obligatoria en Perú? Requisitos, pasos y documentos

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
¡Atención Trujillo! Hidrandina anuncia corte de luz HOY 11 de enero: revisa las zonas afectadas

¡Atención Trujillo! Hidrandina anuncia corte de luz HOY 11 de enero: revisa las zonas afectadas

LEER MÁS
Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

Pasajera pierde a su bebé tras violento ataque armado de delincuentes que dejó a chofer herido en Surco

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Sociedad

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025