Voraz incendio consumió viviendas en quinta en el Cercado de Lima: 10 unidades de bomberos atendieron el siniestro
Siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la cuadra 6 del jirón Ica en el Cercado de Lima. Según reportes, al menos 13 familias quedaron damnificadas.
Incendio consumió quinta en el Cercado de Lima. Foto: Composición LR/América TV
En la madrugada de este domingo 11 de enero un enorme incendio consumió viviendas de una quinta ubicada en Cercado de Lima, exactamente en la cuadra 6 del jirón Ica. Diez unidades de bomberos atendieron el feroz siniestro, que según los primeros reportes, dejó al menos 13 familias damnificadas.