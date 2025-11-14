La seguridad y la lucha contra la delincuencia fueron uno de los principales temas durante la campaña presidencial en Chile. | Foto: Cooperativa

La campaña presidencial en Chile acabó este jueves 13 de noviembre y los candidatos expusieron sus principales propuestas para asegurar su elección. Así, la seguridad y la lucha contra la delincuencia fueron los principales temas en agenda, debido al aumento de la criminalidad en los últimos años.

José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, principales aspirantes de la derecha a ocupar el Palacio de La Moneda, lanzaron sus medidas, que han sido catalogadas como radicales, debido a que proponen restringir libertades de los ciudadanos. Incluso, Jeannette Jara, candidata que busca seguir la línea de Gabriel Boric, se sumó al debate, a pesar de que no es un tema insignia de la izquierda.

Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que la mayoría de los ciudadanos acepta que "se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia". Además, durante una conversación con El País de España, el académico uruguayo Juan Pablo Luna explicó que, en los últimos años, aumentó el número de negocios vinculados al crimen organizado. En consecuencia, se vuelve más frecuente el enfrentamiento entre bandas por ocupar determinadas zonas.

Propuestas de los candidatos presidenciales chilenos en materia de seguridad

La candidata de la derecha moderada, Matthei, ha sugerido una larga serie de posibles medidas en caso de que asuma el gobierno. No solo propuso cárceles de alta seguridad en el desierto de Atacama, sino que 10.000 nuevos carabineros estarán en las calles y se concentrarán en los barrios más peligrosos del país.

En el régimen penitenciario, Matthei busca eliminar el acceso a salidas dominicales, de fin de semana o redención de pena por trabajo o estudio. Esto aplicaría para condenados por delitos graves como violación, homicidio calificado o secuestro. En particular, los reincidentes no podrán postularse a la libertad condicional.

Asimismo, el libertario Kaiser planteó que algunos delitos deben ser castigados con pena de muerte. Defendió la idea de fortalecer instituciones como el Ministerio Público y la Gendarmería, entidad militar penitenciaria de seguridad pública en Chile. "Creemos en la expulsión y detención de personas que se encuentran en Chile de origen extranjero y con antecedentes penales", dijo en un mitin político.

El republicano Kast consideró necesario formar un equipo para la recuperación de las zonas ocupadas por la criminalidad y revisar la legislación que define la legítima defensa, con el objetivo de acabar con la "criminalización de víctimas que se defienden". A su vez, respaldó el levantamiento del secreto bancario para identificar el origen del dinero ilícito.

¿Cómo ha crecido la criminalidad en Chile?

La población chilena ha experimentado un aumento de los robos y asaltos en los últimos años. El informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile de 2024 expuso una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes. Hace una década, la cifra era la mitad del último dato.

Cabe recordar que Chile está lejos de alcanzar los niveles de otros países de la región. Ecuador registró 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, según Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, el país sureño está "extremadamente atemorizado".