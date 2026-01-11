HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump advierte que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero venezolano: “¡Ya no más!”

El presidente de Estados Unidos lanzó un ultimátum a La Habana y pidió “alcanzar un acuerdo” mientras anunció el fin del flujo de petróleo y recursos desde Venezuela.

Trump sigue amenazando a Cuba.
Trump sigue amenazando a Cuba. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero provenientes de Venezuela, al tiempo que instó al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social y se inscribe en un contexto de alta tensión política en la región.

Las declaraciones se produjeron una semana después de una operación estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, según informó Washington. Trump vinculó directamente el fin del apoyo venezolano a Cuba con los recientes cambios políticos en Caracas y con la histórica relación de cooperación entre ambos países.

El ultimátum de Trump a La Habana

En su mensaje, Trump afirmó de forma categórica que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”, en referencia a los recursos que durante años Venezuela suministró a la isla. El mandatario sostuvo que ese apoyo fue clave para la subsistencia económica del gobierno cubano bajo el embargo estadounidense.

Además, Trump exhortó a las autoridades cubanas a negociar con Washington, sin precisar en qué consistiría ese eventual acuerdo ni qué concesiones esperaría Estados Unidos. La advertencia quedó planteada como una presión política y económica directa, con consecuencias no detalladas en caso de no avanzar en un entendimiento.

El rol de Venezuela en el apoyo a Cuba

Desde comienzos de los años 2000, Cuba ha dependido en gran medida del petróleo venezolano, suministrado en condiciones preferenciales tras acuerdos firmados durante el gobierno de Hugo Chávez. Ese intercambio permitió a La Habana aliviar su crisis energética y sostener sectores clave de su economía.

Trump aseguró que, a cambio de ese petróleo y financiamiento, Cuba proporcionó servicios de seguridad y asesoramiento a los gobiernos venezolanos de Chávez y Maduro. Según el mandatario estadounidense, esa relación llegó a su fin tras la caída del gobierno venezolano y la nueva correlación de fuerzas en el país sudamericano.

Contexto regional y reacciones implícitas

Las declaraciones de Trump se producen en un escenario de reconfiguración política en América Latina, marcado por la intervención estadounidense en Venezuela y el debilitamiento de alianzas tradicionales de Cuba. El anuncio sugiere un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana, centrado en el aislamiento económico.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial al ultimátum de Trump. Tampoco se han detallado mecanismos concretos mediante los cuales Estados Unidos impediría el flujo de recursos venezolanos, aunque el mensaje refuerza la estrategia de presión diplomática y económica sobre la isla.

