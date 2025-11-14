HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elecciones 2025 en Chile: conoce tu mesa y lugar de votación para las presidenciales y parlamentarias

Más de 15 millones de chilenos elegirán este domingo al sucesor de Gabriel Boric y a un nuevo Congreso. En ese sentido, es importante que los electores sepan con exactitud dónde votar y en qué horario hacerlo.

En Chile, la votación de este 16 de noviembre es obligatoria.
En Chile, la votación de este 16 de noviembre es obligatoria. | AFP | Martin Bernetti

Este domingo 16 de noviembre, 15.618.167 electores habilitados, según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), participarán en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, una fecha que mantiene en alerta al mundo entero, ya que se determinará la figura de quién podría suceder a Gabriel Boric. En ese sentido, las autoridades recuerdan a los votantes que estos comicios son de carácter obligatorio y que, de no asistir, deberán asumir las sanciones respectivas.

¿Aún no sabes dónde te toca votar? Servel puso a disposición del público dos métodos sencillos para conocer su mesa y local de votación, y así puedan participar de este histórico proceso electoral.

Servel: ¿dónde votar en las Elecciones Chile 2025?

Servel ofrece dos métodos para conocer tus datos de votación para este 16 de noviembre. En primer lugar, el usuario puede consultar a la página oficial de la institución por medio de este enlace: consulta.servel.cl. Otra forma que habilitó el Gobierno es a través del número telefónico 600-6000-166.

Para realizar la consulta vía web, el elector deberá ingresar su número RUN sin puntos y con guion. Posteriormente, la plataforma le mostrará cuál es su mesa y lugar de votación.

El mismo domingo, una vez tengas localizado dónde votar. Recibirás dos papeletas (tres si eligen senadores), luego deberás entrar a la cámara secreta y marcar con una raya vertical en la línea horizontal junto al nombre del candidato. Por último, deberás doblar el cartón según las indicaciones de los vocales de mesa, cerrar y sellar el papel con el adhesivo adjunto, y depositarla en la urna correspondiente.

Multas por no votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile

Votar en Chile es obligatorio y deberán hacerlo "todas las personas con derecho a sufragio tanto en Chile, como en el extranjero". El incumplimiento de este deber ciudadano conlleva una sanción monetaria que va desde 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que se traduce a un aproximado de 35.000 a 105.000 pesos chilenos, de acuerdo los valores actuales.

De acuerdo con las autoridades, esta multa será aplicada por el Juzgado de Policía Local de la jurisdicción correspondiente y el dinero será destinado a beneficio municipal.

¿Cuáles son las justificaciones por no votar en los comicios de Chile?

El Servicio Electoral confirmó que existen exoneraciones a las multas por ciertos motivos. Para aplicar, el usuario deberá presentar su justificación por alguna de las siguientes situaciones:

  • Se encuentren enfermos.
  • Estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de doscientos kilómetros del local de votación.
  • Hayan desempeñado las funciones que encomienda esta ley (por ejemplo, ser vocal de mesa).
  • Cuenten con la calificación y certificación de discapacidad señalada en el artículo 13 de la ley N° 20.422, o acrediten la calidad de asignatario de pensión de invalidez conforme a los registros disponibles en la Superintendencia de Seguridad Social.
  • Les afecte otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

