Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

Jara se medirá ante la derecha, representada por José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, en un contexto de tensiones sociales y críticas al gobierno actual. Foto: composición LR/AFP

Jara se medirá ante la derecha, representada por José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, en un contexto de tensiones sociales y críticas al gobierno actual. Foto: composición LR/AFP

Chile realizará este domingo 16 de noviembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La carrera por el sillón de La Moneda se definirá entre dos corrientes políticas distintas: por un lado, la exministra Jeannette Jara, representante del Partido Comunista, se presenta como la única carta oficialista y, según la última encuesta de Cadem, figura como la favorita para pasar a un eventual balotaje, con un 27 % de intención de voto. Su desafío consiste en enfrentar al mismo tiempo a la derecha representada por José Antonio Kast (20 %), Johannes Kaiser (14 %) y Evelyn Matthei (13 %), quienes se disputan el pase a la segunda vuelta.

La elección se realiza en un contexto de tensión social acumulada desde el estallido de 2019, sumada al impacto de la migración irregular y a la percepción de que el gobierno de Gabriel Boric ha perdido capacidad para contener la delincuencia. Esta problemática ha sido utilizada por sectores de la derecha, que acusan a Jara de representar la continuidad de un proyecto que prometió cambio.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Kast, el hijo de un exsoldado del Ejército nazi que le declara la guerra a los indocumentados

En su tercer intento por alcanzar la presidencia de Chile, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se perfila como el favorito de la derecha chilena. Ha construido su campaña sobre un mensaje enfocado en el control estricto de las fronteras, la lucha contra el crimen organizado y un plan denominado “gobierno de emergencia”, que plantea medidas excepcionales frente a la delincuencia. En cada presentación, insiste en que el país atraviesa un “quiebre del orden” provocado por la migración irregular.

Kast también propone un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, reformas profundas al sistema político y modificaciones a la Constitución. Sus detractores cuestionan su cercanía con posturas extremistas, debido a que su padre, Michael Kast, integró el Ejército nazi antes de emigrar a Chile. Además, su hermano Miguel fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su vínculo con esta etapa tampoco ha sido un secreto: en 1988 participó en la campaña a favor de la continuidad del exdictador chileno en el poder. Incluso, en 2017, durante su segunda postulación presidencial, llegó a declarar que, si Pinochet estuviera vivo, “seguro votaría por él”.

Para Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso y candidato a diputado por el movimiento Transformar Chile, los proyectos como los de Kast tienen un enfoque autoritario que “amenazan la libertad plena de las personas”. Asimismo, afirmó que su política de seguridad pretende que los ciudadanos “estemos encerrados en nuestras casas y no fomentemos la cohesión social”.

Kaiser, el youtuber que promete indultar a militares de la dictadura de Pinochet

La sorpresa de la contienda es Johannes Kaiser, representante del Partido Nacional Libertario. Su crecimiento acelerado, según expertos, responde a una mezcla de descontento social, búsqueda de alternativas antisistema y un discurso centrado en la idea de la “anticasta”. Se presenta como un outsider, apela al voto joven y aprovecha su presencia digital, donde difunde videos de amplio alcance. En uno de sus actos afirmó: “El país necesita romper con los mismos de siempre. El ciudadano merece un liderazgo nuevo”.

En materia económica, propone reformas tributarias radicales, la despolitización del Estado, la reducción del tamaño del aparato público y libertad total para el mercado. Su candidatura se alimenta de la tendencia global hacia la derechización, reflejada en figuras como Milei, Bolsonaro y Trump. En declaraciones para La República, Axel Kaiser señaló que su hermano Johannes es uno de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a La Moneda. No obstante, más allá de su postulación, aseguró que será fundamental una alianza entre la derecha y el centroderecha para enfrentar a Jara, ya que —según dijo— “nadie quiere comunismo en Chile”.

El candidato, identificado con la ultraderecha, no ha estado exento de polémica, pues en las últimas semanas declaró que no descarta indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en caso de ganar la presidencia.

Aunque ha intentado distanciarse de algunas declaraciones, sus críticos sostienen que mantiene una visión que normaliza discursos de odio. En ese sentido, Sharp sostiene que Kaiser mantiene un doble discurso en materia de seguridad: mientras propone penas severas por delitos menores, como el robo de una barra de chocolate Super 8, al mismo tiempo apoya indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos. Esta postura, advirtió, resulta incoherente y representa un intento de reescribir la historia de Chile.

Matthei, la exministra de Piñera que aboga por la derecha tradicional

Evelyn Matthei, alcaldesa y exministra durante el gobierno de Sebastián Piñera, representa a la centroderecha tradicional dentro de Chile Vamos, con un proyecto que busca estabilidad económica y un orden institucional menos disruptivo. Su estrategia apunta a congregar a sectores moderados que desconfían del estilo confrontacional de Kast y de la radicalidad de Kaiser. “Chile necesita certezas”, afirmó Matthei en un debate, donde remarcó que un liderazgo responsable debe “poner fin al desorden, pero sin incendiar el país”.

Su postura sobre la seguridad se basa en aumentar la presencia policial, profesionalizar la persecución del crimen organizado y reforzar las aduanas para frenar el tráfico de armas.

La exministra impulsa una agenda económica orientada a la inversión, el crecimiento y la integración regional. En contraste con el recorte fiscal amplio propuesto por Kast, ella promueve ajustes graduales. Aunque su candidatura enfrenta desgaste por su prolongada trayectoria política, Matthei confía en atraer a votantes que rechazan la radicalización.

El factor Boric contra Jara

La candidatura de Jeannette Jara enfrenta un gran inconveniente: su vínculo con la administración del presidente Gabriel Boric, quien registra un 61 % de desaprobación. Aunque Jara sostiene que la agenda social propuesta por el mandatario quedó “incompleta” y promete profundizar reformas laborales, cambios en el sistema de pensiones y mejorar las políticas públicas, sus contrincantes la acusan de representar la continuidad de un Gobierno que no resolvió la crisis de seguridad ni el problema de la migración irregular.

Jara busca sostener su respaldo en sectores vinculados al Partido Comunista, movimientos estudiantiles y agrupaciones sindicales, así como posicionarse como una alternativa frente a la derecha chilena.

Según Jorge Sharp, Jara encarna “una nueva forma de gobernar con amabilidad y firmeza”, respaldada por una base de apoyo más amplia y con un enfoque centrado en las necesidades de las familias chilenas. De llegar a la presidencia, sus principales consignas serán priorizar la seguridad, brindar estabilidad económica y mejorar la calidad de vida.

Sharp añadió que Jara ha dejado en claro que haría muchas cosas de manera distinta al actual Gobierno, y que su prioridad será trabajar “apoyada en la gente” y enfocarse en los temas que realmente importan a las y los chilenos, como llegar a fin de mes.

Los escenarios ante un balotaje

Los datos de Cadem muestran que Jeannette Jara enfrentará un gran reto en una eventual segunda vuelta, donde queda por detrás de los principales candidatos de derecha. Según la encuesta, perdería frente a José Antonio Kast por 36 % contra 48 %, y quedaría aún más abajo ante Evelyn Matthei, quien la supera con 41 % frente a 33 %.

Los duelos más ajustados para Jara se registran frente a figuras menos tradicionales, como Franco Parisi, quien la aventaja por 36 % contra 33 %, y Johannes Kaiser, que la supera por 37 % frente a 31 %.