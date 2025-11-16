HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Mundo

Elecciones Chile 2025: Jeannette Jara aventaja a Johannes Kaiser en Nueva Zelanda y Australia, según datos preliminares

Para las presidenciales en Chile, Jara y Kaiser se mantienen como favoritos en ambos países, seguidos por Kast y Matthei, de acuerdo con los datos publicados por Mega.

Jeannette Jara, candidata de izquierda, lidera las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia.
Jeannette Jara, candidata de izquierda, lidera las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia. | AFP | Rodrigo Arangua

Mega, cadena de televisión abierta en Chile, publicó los datos preliminares sobre el avance de las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia, los cuales arrojaron una notable preferencia por la candidata de izquierda Jeannette Jara sobre el predilecto de la derecha para estos comicios, Johannes Kaiser, con una diferencia porcentual que se mantiene por arriba de 29%.

Debido a la diferencia horaria, las mesas de votación en los consulados de estos países de Oceanía ya cerraron. Luego de concluir con el sufragio en todas las regiones, el Gobierno chileno comenzará con el conteo oficial de votos.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

lr.pe

La izquierda de Jara consigue la ventaja en Nueva Zelanda y Australia

La candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, según los datos preliminares publicados por Mega, lidera en el conteo de votos en Nueva Zelanda y Australia; sin embargo, no muy lejos le sigue Johannes Kaiser, candidato por el Partido Nacional Libertario. De acuerdo con esta información, Jara lidera la lista con las siguientes cifras:

Nueva ZelandaAustralia
Jara: 653 votos (55,13%)
Kaiser: 166 votos (14,02%)
Kast: 123 votos (10,39%)
Matthei: 112 votos (9,46%)
Parisi: 83 votos (7,01%)
Mayne-Nicholls: 27 votos (2,28%)
Enríquez-Ominami: 11 votos (0,93%)
Artés: 9 votos (0,76%)
Nulos: 1
Blancos: 0		Jara: 859 votos (45,17%)
Kaiser: 322 votos (16,94%)
Kast: 299 votos (15,72%)
Matthei: 268 votos (14,09%)
Parisi: 91 votos (4,78%)
Mayne-Nicholls: 31 votos (1,63%)
Enríquez-Ominami: 18 votos (0,95%)
Artés: 14 votos (0,74%)
Nulos: 19
Blancos: 1

Cabe resaltar que estos datos preliminares aún deben ser confirmados por Servel, lo cual ocurrirá una vez todas las mesas de votación hayan cerrado y se comience con el escrutinio.

¿Cuántas personas votan en el extranjero?

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel), en estas elecciones participan un total de 160.935 personas, los cuales figuran como electores habilitados en el Padrón Electoral.

En el plano nacional, votarán 15.618.167 chilenos y 885.940 extranjeros. Por primera vez en Chile, el voto es de carácter obligatorio, por lo que se recomienda a los electores a asistir a sus respectivas mesas de votación; de lo contrario, recibirán una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que representa un aproximado ubicado entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

PUEDES VER: Crece la incertidumbre en Chile por el voto obligatorio y el voto de los migrantes en las elecciones históricas de 2025

lr.pe

Elecciones Chile 2025: ¿dónde ver los resultados oficiales de Servel?

Servel ha habilitado un enlace de consulta para que los ciudadanos puedan consultar los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Hasta el momento, la página no registra votos, pero, una vez comience el escrutinio, comenzarán a visualizarse los primeros datos.

Para ingresar a esta página, tan solo debes ingresar a este link: CLIC AQUÍ.

Notas relacionadas
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: las tres derechas Kast, Kaiser y Matthei ya votaron en busca de su pase a la segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: las tres derechas Kast, Kaiser y Matthei ya votaron en busca de su pase a la segunda vuelta

LEER MÁS
Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

LEER MÁS
¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puesto ocupa Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025