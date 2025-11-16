Elecciones Chile 2025: Jeannette Jara aventaja a Johannes Kaiser en Nueva Zelanda y Australia, según datos preliminares

Jeannette Jara, candidata de izquierda, lidera las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia. | AFP | Rodrigo Arangua

Jeannette Jara, candidata de izquierda, lidera las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia. | AFP | Rodrigo Arangua

Mega, cadena de televisión abierta en Chile, publicó los datos preliminares sobre el avance de las elecciones chilenas en Nueva Zelanda y Australia, los cuales arrojaron una notable preferencia por la candidata de izquierda Jeannette Jara sobre el predilecto de la derecha para estos comicios, Johannes Kaiser, con una diferencia porcentual que se mantiene por arriba de 29%.

Debido a la diferencia horaria, las mesas de votación en los consulados de estos países de Oceanía ya cerraron. Luego de concluir con el sufragio en todas las regiones, el Gobierno chileno comenzará con el conteo oficial de votos.

La izquierda de Jara consigue la ventaja en Nueva Zelanda y Australia

La candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, según los datos preliminares publicados por Mega, lidera en el conteo de votos en Nueva Zelanda y Australia; sin embargo, no muy lejos le sigue Johannes Kaiser, candidato por el Partido Nacional Libertario. De acuerdo con esta información, Jara lidera la lista con las siguientes cifras:

Nueva Zelanda Australia Jara: 653 votos (55,13%)

Kaiser: 166 votos (14,02%)

Kast: 123 votos (10,39%)

Matthei: 112 votos (9,46%)

Parisi: 83 votos (7,01%)

Mayne-Nicholls: 27 votos (2,28%)

Enríquez-Ominami: 11 votos (0,93%)

Artés: 9 votos (0,76%)

Nulos: 1

Blancos: 0 Jara: 859 votos (45,17%)

Kaiser: 322 votos (16,94%)

Kast: 299 votos (15,72%)

Matthei: 268 votos (14,09%)

Parisi: 91 votos (4,78%)

Mayne-Nicholls: 31 votos (1,63%)

Enríquez-Ominami: 18 votos (0,95%)

Artés: 14 votos (0,74%)

Nulos: 19

Blancos: 1

Cabe resaltar que estos datos preliminares aún deben ser confirmados por Servel, lo cual ocurrirá una vez todas las mesas de votación hayan cerrado y se comience con el escrutinio.

¿Cuántas personas votan en el extranjero?

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel), en estas elecciones participan un total de 160.935 personas, los cuales figuran como electores habilitados en el Padrón Electoral.

En el plano nacional, votarán 15.618.167 chilenos y 885.940 extranjeros. Por primera vez en Chile, el voto es de carácter obligatorio, por lo que se recomienda a los electores a asistir a sus respectivas mesas de votación; de lo contrario, recibirán una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que representa un aproximado ubicado entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

Elecciones Chile 2025: ¿dónde ver los resultados oficiales de Servel?

Servel ha habilitado un enlace de consulta para que los ciudadanos puedan consultar los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Hasta el momento, la página no registra votos, pero, una vez comience el escrutinio, comenzarán a visualizarse los primeros datos.

Para ingresar a esta página, tan solo debes ingresar a este link: CLIC AQUÍ.