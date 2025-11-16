HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elecciones Chile 2025: ¿cuál fue el último candidato presidencial que ganó en primera vuelta? Ocurrió hace 32 años

Hijo de un expresidente, el candidato a la cabeza del conglomerado llamado 'Concertación de Partidos por la Democracia' ganó las Elecciones en Chile de 1993 con más del 50% de los votos.

El candidato chileno obtuvo el 57,98% de los votos en las Elecciones Presidenciales de 1993.
Chile elegirá un nuevo presidente para los próximos cuatro años en las elecciones de 2025. La comunista Jeannette Jara ha liderado las encuestas en las últimas semanas, estando cerca del 30%. Ello significa que pasaría a segunda vuelta con otro candidato para definir al sucesor de Gabriel Boric.

Ningún aspirante al Palacio de La Moneda ha logrado ganar las elecciones en primera vuelta desde que comenzó el siglo. De hecho, se debe retroceder hasta 1993 para recordar la última vez que un candidato presidencial obtuvo el respaldo de más de la mitad del electorado nacional en Chile.

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

¿Quién fue el último candidato presidencial en ganar la primera vuelta en Chile?

Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el último candidato presidencial chileno en ganar en primera vuelta, ya que obtuvo el 57,98% de los votos en las elecciones de 1993. Así, el candidato que lideró el conglomerado llamado Concertación de Partidos por la Democracia registró el apoyo de más de cuatro millones de chilenos el 11 de diciembre de ese año.

El hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva ganó las elecciones sin necesidad de una segunda vuelta. En los comicios, superó con bastante diferencia al centroderechista Arturo Alessandri (24,41%) y a José Piñera (6,18%), hermano del exmandatario Sebastián Piñera. De esta manera, Tagle tomó el relevo del entonces presidente Patricio Aylwin para asumir el gobierno en marzo de 1994 por los siguientes seis años.

PUEDES VER: Chile cierra una campaña presidencial marcada por la inseguridad y el debate sobre el crimen organizado

¿Por quién voto Eduardo Frei en las elecciones de 2025?

Eduardo Frei fue recibido por la prensa tras ejercer su voto en el colegio Villa María Academy, ubicado en la capital, Santiago de Chile. Entre las preguntas, un periodista le consultó por qué candidato presidencial votó. "En 50 años, nunca he dicho por quién voto, excepto que voté por mi papá y por mí", declaró.

¿Cuánto apoyo tienen los candidatos presidenciales en Chile, según las encuestas?

Los últimos sondeos para las elecciones en Chile revelaron que la izquierdista Jara lidera el apoyo del electorado nacional, ya que cerca de un 30% de los ciudadanos votaría por ella. Por otro lado, los candidatos de la derecha chilena estarían alejados de la aliada de Boric, de acuerdo con sondeos de Panel Ciudadano-UDD, LCN, Data influye, Criteria, Black & White, Atlas Intel y Activa.

Por ejemplo, José Antonio Kast, del partido Republicano, tendría 19,7%, el libertario Johannes Kaiser juntaría 15,76% y la centroderechista Evelyn Matthei acumularía 14,34%. Por este motivo, los chilenos tendrán que acudir a una segunda vuelta para determinar el ocupante del Palacio de La Moneda.

