HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Mundo

Kaiser y Kast emiten su voto y dicen que apoyarán a cualquier candidato de derecha que pase a segunda vuelta

Evelyn Matthei, por su parte, se mostró confiada en su candidatura y aseguró que estará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025.

Johannes Kaiser y José Antonio Kast emitieron su voto en estas elecciones presidenciales 2025. Foto: AFP
Johannes Kaiser y José Antonio Kast emitieron su voto en estas elecciones presidenciales 2025. Foto: AFP

Los candidatos, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, figuras de la extrema derecha, aprovecharon su paso por las urnas durante las elecciones presidenciales en Chile, para reiterar que respaldarán a cualquier candidato de la derecha que logre avanzar a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La candidata conservadora Evelyn Matthei, mientras tanto, optó desestimar la misma opción. Confiada en su desempeño electoral, aseguró que espera estar en la segunda vuelta y que, por tanto, no contempla por ahora comprometer apoyos cruzados. La jornada transcurre bajo el sistema de voto obligatorio, lo que ha generado un movimiento inusual en las primeras horas del día y un intenso monitoreo del Servel y Carabineros.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: resultados, conteo oficial, reacciones y cobertura minuto a minuto

lr.pe

Kast y Kaiser refuerzan su compromiso con la derecha

Kast, líder del Partido Republicano, incluso anticipó un escenario en el que él mismo no clasifique al balotaje, aunque considera que no ocurrirá. Aun así, subrayó su intención de apoyar al bloque opositor: "Si yo no pasara la segunda vuelta, que creo que no va a ocurrir, pero si no se diera, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a una lista distinta a la del Gobierno", afirmó tras sufragar en Paine.

Por su parte, Kaiser, del Partido Nacional Libertario, insistió en que su prioridad es impedir un triunfo de la izquierda. En declaraciones a radio Mega dijo: "Respaldo irrestricto a quien sea que compita con la candidata del Gobierno". También lanzó una crítica directa a la oficialista Jara: "Lo que hace la señora Jara es trata de convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella".

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

lr.pe

Matthei evita compromisos y afirma que estará en segunda vuelta

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, marcó distancia de Kast y Kaiser al ser consultada sobre un eventual pacto previo de apoyo mutuo en caso de que alguno de ellos no avance al balotaje. Con seguridad afirmó: "Yo voy a estar en segunda vuelta", y dejó en claro que no se proyecta fuera de la contienda final.

Matthei también rechazó la idea de fotografiarse con sus rivales de derecha al cierre de la jornada, argumentó que la simbología no reemplaza el trabajo político real. "Lo que importa no es la foto, sino que las intenciones de trabajar juntos (...). Cuántas veces hemos tenido fotos que al final son solamente una foto, pero que no se reflejan en un paso adelante de los problemas de la gente", señaló.

Alta participación en las elecciones de Chile 2025

La jornada electoral comenzó oficialmente a las 8.00 horas, con casi todas las mesas constituidas a las 9.00. El Servel informó que a esa hora estaba operativo el 99,7% de los locales. Carabineros también reportó 38.000 solicitudes de excusa a través de la Comisaría Virtual, ya que quienes no voten deben justificar su ausencia.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18.00 horas o hasta que queden personas esperando para votar. Las encuestas anticipan que ningún candidato superará el 50% necesario para ganar en primera vuelta, lo que dejaría el balotaje del 14 de diciembre como el escenario inevitable. En todas las proyecciones, Jeannette Jara avanzaría a la segunda vuelta, pero sería derrotada por cualquiera de los aspirantes de la derecha si estos logran consolidar un apoyo común.

Notas relacionadas
¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

LEER MÁS
Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

Elecciones en Chile: la derecha dividida disputa el pase al balotaje frente a Jara como favorita

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO, minuto a minuto: las tres derechas Kast, Kaiser y Matthei ya emitieron su voto

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto

Mundo

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO, minuto a minuto: las tres derechas Kast, Kaiser y Matthei ya emitieron su voto

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto

Elecciones en Chile 2025 hoy, 16 de noviembre: todo lo que deben saber los chilenos que votan en Lima, Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan De la Puente: “Hoy vivimos elecciones plutocráticas: el dinero y la violencia decidirán el proceso electoral”

El 44 aniversario de La República: entre la tradición y la generación Z

6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025