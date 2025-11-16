Los candidatos, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, figuras de la extrema derecha, aprovecharon su paso por las urnas durante las elecciones presidenciales en Chile, para reiterar que respaldarán a cualquier candidato de la derecha que logre avanzar a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La candidata conservadora Evelyn Matthei, mientras tanto, optó desestimar la misma opción. Confiada en su desempeño electoral, aseguró que espera estar en la segunda vuelta y que, por tanto, no contempla por ahora comprometer apoyos cruzados. La jornada transcurre bajo el sistema de voto obligatorio, lo que ha generado un movimiento inusual en las primeras horas del día y un intenso monitoreo del Servel y Carabineros.

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Kast y Kaiser refuerzan su compromiso con la derecha

Kast, líder del Partido Republicano, incluso anticipó un escenario en el que él mismo no clasifique al balotaje, aunque considera que no ocurrirá. Aun así, subrayó su intención de apoyar al bloque opositor: "Si yo no pasara la segunda vuelta, que creo que no va a ocurrir, pero si no se diera, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a una lista distinta a la del Gobierno", afirmó tras sufragar en Paine.

Por su parte, Kaiser, del Partido Nacional Libertario, insistió en que su prioridad es impedir un triunfo de la izquierda. En declaraciones a radio Mega dijo: "Respaldo irrestricto a quien sea que compita con la candidata del Gobierno". También lanzó una crítica directa a la oficialista Jara: "Lo que hace la señora Jara es trata de convencernos de que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella".

Matthei evita compromisos y afirma que estará en segunda vuelta

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, marcó distancia de Kast y Kaiser al ser consultada sobre un eventual pacto previo de apoyo mutuo en caso de que alguno de ellos no avance al balotaje. Con seguridad afirmó: "Yo voy a estar en segunda vuelta", y dejó en claro que no se proyecta fuera de la contienda final.

Matthei también rechazó la idea de fotografiarse con sus rivales de derecha al cierre de la jornada, argumentó que la simbología no reemplaza el trabajo político real. "Lo que importa no es la foto, sino que las intenciones de trabajar juntos (...). Cuántas veces hemos tenido fotos que al final son solamente una foto, pero que no se reflejan en un paso adelante de los problemas de la gente", señaló.

Alta participación en las elecciones de Chile 2025

La jornada electoral comenzó oficialmente a las 8.00 horas, con casi todas las mesas constituidas a las 9.00. El Servel informó que a esa hora estaba operativo el 99,7% de los locales. Carabineros también reportó 38.000 solicitudes de excusa a través de la Comisaría Virtual, ya que quienes no voten deben justificar su ausencia.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18.00 horas o hasta que queden personas esperando para votar. Las encuestas anticipan que ningún candidato superará el 50% necesario para ganar en primera vuelta, lo que dejaría el balotaje del 14 de diciembre como el escenario inevitable. En todas las proyecciones, Jeannette Jara avanzaría a la segunda vuelta, pero sería derrotada por cualquiera de los aspirantes de la derecha si estos logran consolidar un apoyo común.