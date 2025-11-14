El Gobierno de Daniel Noboa buscará reformar la Constitución del 2008 bajo el argumento de la lucha contra la inseguridad en Ecuador. | AFP | Marcos Pin

El Gobierno de Daniel Noboa buscará reformar la Constitución del 2008 bajo el argumento de la lucha contra la inseguridad en Ecuador. | AFP | Marcos Pin

Miles de ecuatorianos volverán a las urnas este domingo 16 de noviembre de 2025 debido al referéndum impulsado por el oficialismo. El Gobierno de Daniel Noboa insta a los electores a votar por el "Sí" en una serie de propuestas que abarcan desde la instalación de una Asamblea Constituyente, para reformar la de 2008, y alojar bases militares extranjeras, las cuales, según el mandatario, buscan hacerle frente a la crisis por inseguridad y violencia que se vive en el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló la cartilla de la consulta popular que se entregará este fin de semana, la cual consta de cuatro preguntas por la que los ciudadanos deberán marcar "Sí" o "No".

TE RECOMENDAMOS MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Preguntas CNE 2025: ¿qué propuestas llevará a la mesa el referéndum en Ecuador?

El CNE publicó la cartilla oficial para este domingo, la cual consta de tres preguntas del referéndum y una de la consulta popular, dentro de las cuales se busca reformar la actual Constitución de 2008, vigente desde el Gobierno de Rafael Correa, bajo el argumento de reforzar la lucha contra la inseguridad y combatir la crisis por violencia.

"Vamos todos por el 'Sí', debemos cambiar la historia nefasta de nuestro país y tenemos la oportunidad de darle la vuelta... (debemos) sacar definitivamente a las bandas y contar con apoyo internacional en esta lucha", exclamó la defensora del Pueblo de Ecuador, Zaida Rovira, quien se alineó a la campaña por una reforma constitucional.

Las preguntas que se debatirán este fin de semana en el nuevo proceso electoral son:

Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Pregunta 3: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Pregunta 4 (consulta popular): ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

El Gobierno plantea que el contexto por el que está pasando Ecuador en 2025 es muy diferente al que atravesó en 2007, por lo que se argumenta la necesidad de una reforma en la Carta Magna para poder combatir los nuevos males que hoy consumen al país desde adentro y que los más perjudicados, como en la mayoría de casos, es la población.

"Hoy, Ecuador enfrenta problemas estructurales y coyunturales que requieren ser abordados de manera urgente y los cuales no pueden ser tratados de manera adecuada a través de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional (enmienda legislativa o reforma parcial vía referéndum), conforme están previstos actualmente", se lee en las consideraciones para optar por la Asamblea Constituyente en un país que, durante el primer semestre del año, reportó 4.619 asesinatos, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador. Foto: CNE

Calendario Electoral Ecuador 2025: ¿qué sigue después del referéndum y consulta popular?

De acuerdo con el cronograma compartido por el CNE, luego de llevarse a cabo las votaciones este 16 de noviembre, el pueblo ecuatoriano deberá esperar hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que se publicarán los resultados del referéndum y consulta popular.

Si se aprueban las propuestas, el pueblo deberá asistir al menos dos veces más a las urnas: una para elegir a los 80 asambleístas constituyentes y otra para debatir la nueva propuesta de Constitución.