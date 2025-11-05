HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador para luchar contra el crimen organizado

Ecuador informó que Estados Unidos tiene intenciones de instalar bases en su territorio; sin embargo, su aprobación deberá decidirse mediante un referéndum convocado para el 16 de noviembre.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. | Foto: AFP

Estados Unidos se encuentra interesado en montar oficinas de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en estratégicas instalaciones de Ecuador, informó el gobierno del país sudamericano.

Los ecuatorianos deben primero aprobar, en un referendo convocado para el 16 de noviembre, si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, lo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

Jefa del DHS visita Ecuador

La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ha visitado Ecuador para dialogar con el presidente Daniel Noboa, con quien se reunió en julio en la ciudad de Quito.

Ambos recorrerán los balnearios de Manta y Salinas, ubicados al suroeste del país y donde hay bases militares ecuatorianas.

"Noem conocerá instalaciones estratégicas para potenciales bases del departamento de Seguridad Nacional, dijo la portavoz presidencial Carolina Jaramillo en rueda de prensa en Quito.

Ese departamento del gobierno estadounidense protege al país de posibles amenazas, y sus funciones abarcan la prevención del terrorismo, el control fronterizo, la gestión migratoria, entre otras.

Bases permitirán luchar contra el crimen organizado

En esas bases operarán agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos y fuerzas policiales y militares de Ecuador a cargo de la lucha contra el crimen organizado, añadió la vocera.

El presidente Daniel Noboa, aliado de Donald Trump en la región, anunció que ambos países descartaron la idea de instalar una base militar estadounidense en Galápagos dentro de la ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico.

Manta albergó durante una década aviones estadounidenses para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas, junto a Baltra, formó parte de la estrategia militar de Washington en la Segunda Guerra Mundial.

En ambos balnearios existen instalaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Ecuador es uno de los países más violentos de Latinoamérica

Daniel Noboa también aseguró que Ecuador ha dialogado con Brasil para crear una Policía amazónica que sirve para combatir el crimen organizado en esa región.

El referendo sobre las bases extranjeras en Ecuador se dará en medio de la ofensiva militar estadounidense en el Pacífico y el Caribe con mortíferos ataques contra presuntas lanchas narco, una estrategia apoyada por Noboa.

En Ecuador operan una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

