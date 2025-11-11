Ecuador celebrará nuevas elecciones el 16 de noviembre de 2025 por el referéndum y consulta popular. | Composición LR

Las nuevas elecciones en Ecuador se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre de 2025, como parte del proceso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la ciudadanía se pronuncie mediante una sola papeleta con preguntas del referéndum y consulta popular. Los ecuatorianos enfrentan decisiones de largo alcance que podrían reformar parcialmente o incluso reemplazar la Constitución de 2008.

La papeleta electoral aprobada por el CNE incluye cuatro preguntas —tres del referéndum y una de la consulta—, en un formato único diseñado para simplificar el acto de votación y facilitar la comprensión de las cuestiones planteadas. Al hacerlo, el organismo busca garantizar que el electorado conozca previamente los contenidos sobre los cuales deberá decidir y participe de manera informada.

¿Cuáles son las preguntas del referéndum y consulta popular?

Las cuatro preguntas que los votantes ecuatorianos deberán responder con "Sí" o "No" son las siguientes:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianas en referéndum?

Descargar la papeleta electoral AQUÍ

El CNE puso a disposición del público la versión informativa de la papeleta que se utilizará en el referido proceso electoral. En su portal institucional, se encuentra publicada para descarga y consulta por parte de los ciudadanos interesados en revisar de antemano el diseño, formato y contenido de la hoja de votación.

Esta versión no tiene validez electoral como documento oficial para la votación. Además, se puede acceder desde páginas como "Papeleta Electoral – Consejo Nacional Electoral – CNE Ecuador".