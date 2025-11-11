HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Mundo

Así será la papeleta con las preguntas del referéndum y consulta popular 2025 para las nuevas elecciones en Ecuador

Los primeros resultados de las elecciones en Ecuador podrían conocerse a las 18:00 p. m., el 16 de noviembre. Aún se espera la confirmación del CNE.

Ecuador celebrará nuevas elecciones el 16 de noviembre de 2025 por el referéndum y consulta popular.
Ecuador celebrará nuevas elecciones el 16 de noviembre de 2025 por el referéndum y consulta popular. | Composición LR

Las nuevas elecciones en Ecuador se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre de 2025, como parte del proceso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la ciudadanía se pronuncie mediante una sola papeleta con preguntas del referéndum y consulta popular. Los ecuatorianos enfrentan decisiones de largo alcance que podrían reformar parcialmente o incluso reemplazar la Constitución de 2008.

La papeleta electoral aprobada por el CNE incluye cuatro preguntas —tres del referéndum y una de la consulta—, en un formato único diseñado para simplificar el acto de votación y facilitar la comprensión de las cuestiones planteadas. Al hacerlo, el organismo busca garantizar que el electorado conozca previamente los contenidos sobre los cuales deberá decidir y participe de manera informada.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Sigue los pasos para una correcta votación en Ecuador. Foto: CNE<br>

Sigue los pasos para una correcta votación en Ecuador. Foto: CNE

PUEDES VER: Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

lr.pe

¿Cuáles son las preguntas del referéndum y consulta popular?

Las cuatro preguntas que los votantes ecuatorianos deberán responder con "Sí" o "No" son las siguientes:

  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
  • ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianas en referéndum?
La papeleta electoral del referéndum y consulta popular 2025. Foto: CNE<br>

La papeleta electoral del referéndum y consulta popular 2025. Foto: CNE

PUEDES VER: Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

lr.pe

Descargar la papeleta electoral AQUÍ

El CNE puso a disposición del público la versión informativa de la papeleta que se utilizará en el referido proceso electoral. En su portal institucional, se encuentra publicada para descarga y consulta por parte de los ciudadanos interesados en revisar de antemano el diseño, formato y contenido de la hoja de votación.

Esta versión no tiene validez electoral como documento oficial para la votación. Además, se puede acceder desde páginas como "Papeleta Electoral – Consejo Nacional Electoral – CNE Ecuador".

Notas relacionadas
Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

LEER MÁS
Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

LEER MÁS
Referéndum y consulta popular Ecuador 2025: estas son las 4 preguntas que podrían cambiar el rumbo político del país

Referéndum y consulta popular Ecuador 2025: estas son las 4 preguntas que podrían cambiar el rumbo político del país

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Mundo

Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

¿Qué pasa si no voto en el referéndum de Ecuador 2025? Multas y sanciones por no acudir a la consulta popular

El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sueldo de José Jerí: asegura que cobra salario de congresista y no como jefe de Estado

Ariana Orué: fotografías desmienten a congresista y confirman que su asesor Renzo Basurco es su cuñado

Paro nacional del 14 de noviembre: ¿Qué regiones se plegarán a la jornada?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025