Referéndum y Consulta Popular Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo y por qué se realiza?

El referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador se realizará el 16 de noviembre, según el Consejo Nacional Electoral. Foto: AFP

El referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador se realizará el 16 de noviembre, según el Consejo Nacional Electoral. Foto: AFP

El referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, según confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada definirá cuatro temas clave que podrían modificar la Constitución y el futuro político del país.

El proceso, convocado por el presidente Daniel Noboa, busca legitimar su propuesta de reformas en áreas sensibles como la reducción del número de asambleístas, el financiamiento público a partidos políticos y la presencia de bases militares extranjeras. Según el CNE, el voto será obligatorio para los mayores de 18 años y facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años, así como para mayores de 65.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El organismo electoral anunció que el silencio electoral comenzará el 14 de noviembre, dos días antes de la votación. También regirá la Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol desde las 12:00 del viernes 14 hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre. La campaña electoral se extenderá por 30 días, con financiamiento controlado y límites establecidos por el Código de la Democracia.

Referéndum y consulta popular 2025: estas son las preguntas que definirán el rumbo político del Ecuador

El referéndum y consulta popular 2025 incluirá cuatro preguntas que tocarán temas estructurales del sistema político y constitucional. De acuerdo con el decreto ejecutivo de convocatoria, las interrogantes serán:

Reducción de asambleístas: plantea disminuir el número de representantes en la Asamblea Nacional, buscando optimizar recursos y aumentar la eficiencia legislativa. Financiamiento a partidos políticos: propone limitar el uso de fondos públicos para campañas, con el fin de evitar gastos excesivos. Presencia de fuerzas extranjeras: consulta si se debe autorizar la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Convocatoria a una Asamblea Constituyente: pregunta si el pueblo ecuatoriano desea iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución.

Según la consejera Diana Atamaint, presidenta del CNE, “el referéndum se realizará con total transparencia y supervisión internacional. La decisión de los ciudadanos marcará el futuro institucional del Ecuador”.

Los resultados se publicarán el mismo día de la elección, tras el cierre de las urnas a las 17:00.

PUEDES VER: La crisis penitenciaria se agrava en Ecuador con el hallazgo de doce presos muertos en tres cárceles

¿Cómo conocer tu recinto y mesa para votar el 16 de noviembre?

El CNE habilitó desde el 1 de octubre la plataforma oficial para consultar el recinto y número de mesa de votación. Los ciudadanos pueden ingresar a www.cne.gob.ec e introducir su número de cédula para verificar su lugar asignado.

El padrón electoral incluye a más de 13,4 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país. En el caso de los residentes en el extranjero, el voto será electrónico y se realizará a través del portal oficial.

Las multas por no votar ascienden al 10% del salario básico unificado, equivalente a 47 dólares, mientras que la sanción por no cumplir como miembro de mesa electoral es del 15% del salario, según el Código de la Democracia. Quienes no puedan asistir deberán presentar una justificación dentro de los tres días posteriores a la elección.

El CNE reiteró que la papeleta electoral podrá descargarse previamente para familiarizarse con las preguntas. Además, recordó que el voto es secreto y que la participación ciudadana será clave para garantizar la legitimidad del proceso.