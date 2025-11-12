HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Referéndum y consulta popular en Ecuador: entérate de las últimas noticias sobre las votaciones 2025

El 16 de noviembre de 2025, Ecuador definirá el futuro político y jurídico del país a través de 4 preguntas de referéndum y consulta popular.

Ley Seca para las elecciones en Ecuador iniciará el viernes 14 y finalizará el lunes 17 al mediodía.
Ley Seca para las elecciones en Ecuador iniciará el viernes 14 y finalizará el lunes 17 al mediodía.

Ecuador desarrollará unas nuevas elecciones el domingo 16 de noviembre de 2025, una jornada en la que la ciudadanía podrá pronunciarse a través de una única papeleta que reunirá preguntas tanto del referéndum como de la consulta popular. Este proceso, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), representa una oportunidad para definir el rumbo político y jurídico del país, ya que las decisiones que se tomen podrían derivar en reformas parciales o incluso reemplazar la actual Constitución, vigente desde 2008.

La papeleta electoral contiene cuatro preguntas: tres pertenecen al referéndum y una a la consulta popular. Este formato unificado ha sido diseñado para facilitar el acto de sufragio y mejorar la comprensión de las propuestas. Con esta estrategia, el CNE busca asegurar que la población conozca con antelación el contenido de cada pregunta, permitiéndole participar de manera informada y consciente.

PUEDES VER: Referéndum y consulta popular Ecuador 2025: estas son las 4 preguntas que podrían cambiar el rumbo político del país

lr.pe

¿Quiénes votarán primero en el Referéndum y Consulta Popular en Ecuador?

El CNE dio a conocer el cronograma previo al referéndum y consulta popular 2025, en el cual se establece que los grupos prioritarios serán los primeros en acudir a las urnas. El proceso electoral arrancará el jueves 13 de noviembre, cuando voten las personas privadas de libertad que aún no tienen una sentencia en firme.

El viernes 14 de noviembre, se desarrollará la iniciativa 'Voto en Casa', destinada a facilitar el sufragio a 597 ciudadanos mayores de 50 años que presentan una discapacidad física igual o superior al 75%. En este caso, el CNE llevará el material electoral hasta sus viviendas para que puedan ejercer su derecho sin salir de casa.

Con el objetivo de asegurar la inclusión de personas con discapacidad visual, el organismo electoral también ha preparado 9.558 plantillas en sistema Braille, las cuales serán distribuidas en 4.779 Mesas de Atención Preferente a nivel nacional.

PUEDES VER: Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

lr.pe

¿Cuándo inicia la Ley Seca?

La Ley Seca inicia el viernes 14 de noviembre de 2025 y finaliza el lunes 17 de noviembre al mediodía, como parte de las disposiciones establecidas para el proceso electoral. Esta medida, contemplada en el artículo 123 del Código de la Democracia, prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde 36 horas antes de la jornada electoral y hasta 12 horas después del cierre de las urnas.

El objetivo es preservar el orden público y garantizar un ambiente adecuado para que la ciudadanía ejerza su voto con responsabilidad. En caso de infringir esta norma, el CNE ha advertido que se aplicarán sanciones económicas. Quienes incumplan la Ley Seca se exponen a una multa de USD 235, equivalente al 50% del salario básico unificado.

PUEDES VER: Al menos 31 presos muertos y más de 40 heridos deja nuevo motín armado en cárcel de Ecuador

lr.pe

¿Cuáles son las preguntas del referéndum y consulta popular 2025?

Las cuatro preguntas que los votantes ecuatorianos deberán responder con "Sí" o "No" son las siguientes:

  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
  • ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianas en referéndum?

¿Puedes votar en la consulta popular y referéndum con la cédula caducada?

El CNE anunció que los ciudadanos ecuatorianos podrán votar presentando su cédula de identidad, pasaporte o documento consular, sin importar que están vigentes o caducados.

La única condición, según explicó la entidad, es que tanto los datos personales como la fotografía sean legibles, lo que permitirá a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) confirmar la identidad del votante sin inconvenientes.

Asimismo, el organismo electoral puso a disposición del público la versión informativa de la papeleta que se utilizará en el referido proceso electoral. En su portal institucional, se encuentra publicada para descarga y consulta por parte de los ciudadanos interesados.

