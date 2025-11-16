Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto

Ecuador celebra nuevas elecciones, hoy domingo 16 de noviembre de 2025, en las que los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar mediante una única papeleta que incluye preguntas tanto del referéndum como de la consulta popular. El proceso, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), podría derivar en reformas parciales o incluso en la modificación de la Constitución vigente desde 2008.

La papeleta contiene cuatro preguntas: tres corresponden al referéndum y una a la consulta popular. Las mesas de votación abrirán sus puertas a las 07.00 a. m. hasta las 05.00 p. m. Luego de ese horario, se cerrarán los recintos y los miembros de mesa iniciarán el conteo de votos conforme al procedimiento establecido por el CNE.

Sigue el referéndum de Ecuador 2025 EN VIVO 05:00 ¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República! Bienvenidos a la transmisión EN VIVO de La República, donde encontrarás todas las novedades y reportes previos a las elecciones de Ecuador 2025. Hoy domingo 16 de noviembre, los votantes acudirán a las urnas con interrogantes sobre el referéndum y la consulta popular.

¿Quiénes votarán primero en el Referéndum y Consulta Popular en Ecuador?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el cronograma previo al referéndum y consulta popular de Ecuador 2025, destacando que los grupos prioritarios votarán primero. La jornada electoral comenzará el jueves 13 de noviembre, cuando las personas privadas de libertad sin sentencia en firme podrán ejercer su derecho al voto.

El viernes 14 de noviembre, se implementará la iniciativa “Voto en Casa”, destinada a facilitar la votación de 597 ciudadanos mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75%. En esta modalidad, el CNE entregará el material electoral directamente en sus hogares, garantizando así su participación.

Para asegurar la inclusión de personas con discapacidad visual, el CNE ha preparado 9.558 plantillas en Braille, que serán distribuidas en 4.779 Mesas de Atención Preferente en todo el país. Estas medidas buscan promover un proceso electoral inclusivo y accesible para todos los ecuatorianos.

¿Habrá 'Ley Seca' por el referéndum y consulta popular en Ecuador?

La Ley Seca en Ecuador comenzará el viernes 14 de noviembre de 2025 y finalizará el lunes 17 de noviembre al mediodía, como parte de las medidas establecidas para garantizar un proceso electoral seguro y ordenado. Esta disposición, contemplada en el artículo 123 del Código de la Democracia, prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde 36 horas antes de la jornada electoral hasta 12 horas después del cierre de las urnas.

El objetivo principal de la Ley Seca es preservar el orden público y asegurar un ambiente adecuado para que los ciudadanos puedan ejercer su voto con responsabilidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que el incumplimiento de esta norma será sancionado con multas de US$ 235, equivalente al 50% del salario básico unificado, aplicando medidas estrictas para quienes no respeten la restricción.

¿Cuáles son las preguntas del referéndum y consulta popular 2025?

Las cuatro preguntas que los votantes ecuatorianos deberán responder con "Sí" o "No" son las siguientes:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianas en referéndum?

¿Puedes votar en la consulta popular y referéndum con la cédula vencida?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que los ciudadanos podrán participar en el referéndum y consulta popular de Ecuador 2025 presentando su cédula de identidad, pasaporte o documento consular, sin importar si estos están vigentes o caducados. La única condición es que los datos personales y la fotografía sean legibles, lo que permitirá a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) verificar la identidad de cada votante sin inconvenientes.

Además, el CNE ha puesto a disposición del público la versión informativa de la papeleta electoral, la cual se puede consultar y descargar desde el portal institucional del organismo. Esta medida busca que los ciudadanos puedan revisar previamente las preguntas del referéndum y la consulta popular, facilitando un voto informado y responsable durante las elecciones del domingo 16 de noviembre de 2025.