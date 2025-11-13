El 16 de noviembre, Ecuador realizará un referéndum y consulta popular que definirá el futuro del país. | Consejo Nacional Electoral del Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó un referéndum y una consulta popular solicitados por el presidente Daniel Noboa. A través de estos mecanismos, los ciudadanos tendrán la posibilidad de pronunciarse el próximo domingo 16 de noviembre sobre cuatro temas de claves que definirán el futuro del país.

Uno de los puntos más importantes plantea la posibilidad de eliminar la restricción constitucional que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional. Con esta pregunta, se busca derogar el artículo 5 de la Constitución vigente desde 2008, adoptada durante el gobierno de Rafael Correa.

Los otros tres temas que se someterán al voto están relacionados con una reconfiguración del sistema político: la reducción del número de legisladores, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, esta última mediante una consulta popular.

Opiniones divididas ante referéndum y la consulta popular

De acuerdo con una encuesta de Cedatos del 5 de noviembre, el 53% de los encuestados estaría a favor de permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, mientras que un 34% se manifestó en contra. Sin embargo, en la ciudad de Manta, una de las más afectadas por la violencia, varios habitantes consideran que habilitar una base militar foránea no representaría una solución real, sino más bien "una pérdida de tiempo y dinero".

Por otro lado, un estudio realizado por la firma Clima Social revela el siguiente escenario: el 43% de los encuestados rechaza la propuesta de reforma constitucional, en tanto que el 38% respalda esa iniciativa. Un dato clave es que alrededor del 15% del electorado aún no ha definido su voto, lo que convierte a los días previos al referéndum en una etapa crucial para quienes buscan inclinar la balanza a su favor.

Una promesa repetida por Noboa

Una de las principales banderas del presidente Noboa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente, promesa que ha reiterado en diversas ocasiones desde que asumió el poder en 2023, luego de que el entonces mandatario Guillermo Lasso disolviera el Parlamento, lo que abrió el paso a elecciones anticipadas.

Ahora, tras haber sido elegido nuevamente para un mandato completo y superar en las urnas a la candidata correísta Luisa González, el actual presidente busca que su periodo esté marcado por una nueva Constitución que reemplace a la vigente desde 2008, promovida por Correa.

El proyecto de Noboa no solo apunta a reformular la estructura del Estado, sino también a establecer un modelo económico de corte neoliberal. Según ha expresado, esta propuesta generaría un entorno más favorable para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía del país.

Washington atento a elecciones en Ecuador

La jornada electoral de este domingo en Ecuador es observada con atención desde Washington, ante la posibilidad de que Estados Unidos recupere una presencia militar en el Pacífico suramericano. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como la titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresaron el interés del gobierno de Donald Trump por instalar una base estratégica en la región, si el resultado del referéndum favorece al 'Sí'.

Durante una visita a Quito, Rubio señaló que, en caso de recibir una invitación formal por parte de Ecuador, se evaluaría la posibilidad de regresar al país, ya "es un punto muy estratégico" que permitiría a Estados Unidos reforzar sus operaciones contra el narcotráfico y la pesca ilegal. Además, representaría un contrapeso ante la creciente influencia de China en América del Sur y reforzaría la imagen de liderazgo regional que busca proyectar Trump.