¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?
Mundo

Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

La ciudadanía decidirá sobre cuatro preguntas clave que podrían cambiar la política, la representación y la seguridad en Ecuador.

Ciudadanos de Ecuador decidirán sobre reformas clave en el referéndum 2025. Foto: Composición LR
Ciudadanos de Ecuador decidirán sobre reformas clave en el referéndum 2025. Foto: Composición LR

El 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebrará un referéndum y consulta popular que podría cambiar el rumbo político del país. La ciudadanía decidirá sobre reformas importantes, como la creación de una Asamblea Constituyente, la reducción del número de asambleístas y la autorización de bases militares extranjeras.

Este proceso llega en un contexto de tensión social y política, con desafíos en seguridad y gobernabilidad. Más allá de la papeleta, el referéndum servirá como un indicador del apoyo ciudadano al Gobierno y de cómo podrían evolucionar las reformas estructurales en Ecuador.

Puntos clave para entender lo que está en juego en este referéndum 2025

Para comprender mejor lo que está en juego, es útil analizar los principales elementos calve que definirán el resultado del referéndum:

  • Reformas constitucionales: Se votan cambios sobre las bases militares extranjeras, el financiamiento de partidos políticos y la reducción del número de asambleístas. Estas modificaciones podrían redefinir la estructura del Estado y la representación política en el país.
  • Consulta sobre Asamblea Constituyente: Los ciudadanos decidirán si se convoca una Asamblea para elaborar una nueva Constitución, un proceso que solo entraría en vigor si posteriormente es aprobado en referéndum. Esto abre la posibilidad de cambios profundos en las reglas del juego político.
  • Polarización política y social: Las campañas a favor y en contra reflejan divisiones significativas en la sociedad, lo que puede influir directamente en el resultado y en la percepción de legitimidad del proceso.
  • Voto informado: Cada pregunta tiene anexos que explican los cambios propuestos; conocerlos es esencial para que los ciudadanos tomen decisiones conscientes y fundamentadas.

Posibles escenarios si gana el Sí o el No

Dependiendo de cómo vote la ciudadanía, los resultados del referéndum podrían abrir distintos caminos para el país. A continuación, presentamos tres posibles escenarios que ayudan a visualizar las implicaciones de cada resultado.

Reforma aprobada. En este escenario, la mayoría de votantes responde “Sí” a las preguntas clave. Las implicaciones podrían incluir:

  • Autorización de bases militares extranjeras en Ecuador, lo que permitiría a actores internacionales —por ejemplo de Estados Unidos u otros socios— operar desde territorio ecuatoriano, legitimando una política de seguridad geopolítica más activa.
  • Fin del financiamiento obligatorio del Estado a los partidos políticos, lo cual podría debilitar la estructura partidista tradicional y generar un nuevo mapa político con menor dependencia estatal.
  • Reducir el número de asambleístas, lo que puede traducirse en un parlamento más “ágil” (o al menos esa es la narrativa del gobierno), pero también en menor representación regional y provincial.
  • Si la Asamblea Constituyente es aprobada (aunque entra en otro tipo de ruta), se abriría un proceso para reformar o reemplazar la Constitución, dando al gobierno una ventana de oportunidad para “reordenar” el Estado bajo nuevos parámetros. Este escenario podría fortalecer al Ejecutivo, permitir reformas institucionales rápidas y dar una señal de cambio estructural al país.

Rechazo mayoritario. Si el “No” gana de forma clara en una o varias preguntas, las implicaciones son distintas:

  • El gobierno sufre un revés político que puede debilitar su agenda de reforma. Las fuerzas de oposición o la sociedad civil obtienen un impulso mayor para frenar cambios institucionales.
  • Las reformas que buscaban racionalizar el sistema político o de representación (financiamiento, número de asambleístas) se mantienen como están, lo que puede prolongar la insatisfacción con el status quo.
  • Si la constituyente es rechazada, se descarta (al menos en el corto plazo) la hoja de ruta de cambio radical de la Constitución, lo que puede generar estancamiento o nuevos espacios de tensión entre Ejecutivo, Legislativo y sociedad.
  • Desde el punto de vista internacional o de la seguridad, la no aprobación de bases militares extranjeras podría mantener a Ecuador en la lógica tradicional, limitando el acceso a cooperación externa de ese tipo.
