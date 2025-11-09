Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha confirmado el calendario electoral para el referéndum y consulta popular de 2025. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha confirmado el calendario electoral para el referéndum y consulta popular de 2025. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el calendario electoral para el referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador, un proceso que definirá reformas políticas y constitucionales impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La jornada de votación se llevará a cabo el 16 de noviembre, en medio de un amplio operativo logístico y con fases establecidas que incluyen votaciones anticipadas, campañas, silencio electoral y escrutinios.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que “este proceso reafirma la transparencia y el compromiso institucional con la democracia”. El cronograma, publicado en el portal oficial del organismo, detalla las actividades electorales que se desarrollarán entre septiembre de 2025 y enero de 2026, incluyendo simulacros, campañas y la proclamación de resultados.

Calendario electoral del referéndum y consulta popular: fechas clave para la votación del 16 de noviembre

Según el CNE, la campaña electoral se realizará del 1 al 13 de noviembre de 2025, con la participación de las organizaciones políticas registradas. Durante ese periodo, se difundirán las posturas a favor y en contra de las preguntas que decidirán el rumbo político del país.

El silencio electoral comenzará a partir de la medianoche del 14 de noviembre, cuando quedará prohibida toda forma de propaganda o difusión de encuestas. Además, el CNE ha dispuesto que la Ley Seca rija desde las 12:00 del 15 de noviembre hasta el mediodía del 17 de noviembre, con sanciones para quienes incumplan la normativa.

Las votaciones anticipadas se realizarán el 13 y 14 de noviembre, destinadas a personas privadas de libertad sin sentencia y ciudadanos con discapacidad dentro del programa “Voto en casa”. El organismo también confirmó la realización de un simulacro nacional el 9 de noviembre, con el fin de garantizar la eficiencia del sistema informático electoral.

Entre las fechas destacadas, el CNE anunció que el registro electoral se cerró en julio, mientras que la capacitación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) se desarrollará entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre. La jornada electoral del 16 de noviembre iniciará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m., con más de 13 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Atamaint precisó que “todo el proceso contará con observadores nacionales e internacionales”, subrayando la importancia del cumplimiento del voto obligatorio, excepto para mayores de 65 años, personas con discapacidad y quienes vivan en el extranjero.

Escrutinios, resultados y sanciones: qué pasará después de las elecciones

El escrutinio nacional arrancará el 17 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2025, según el calendario electoral del CNE. En esta etapa, las Juntas Provinciales Electorales procesarán las actas recibidas y resolverán posibles inconsistencias. Los resultados oficiales serán proclamados el 5 de enero de 2026, tras la revisión de impugnaciones.

El CNE recordó que no votar sin justificación acarrea una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, mientras que quienes no integren las mesas electorales recibirán una sanción del 15% del mismo valor. Además, las infracciones por violar el silencio electoral o la Ley Seca pueden implicar multas y procesos administrativos.

El organismo adelantó que el Centro de Monitoreo Electoral operará desde Quito, con sistemas de transmisión en tiempo real, y que los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea han sido invitados para garantizar la transparencia del proceso.

El referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre representan uno de los eventos políticos más importantes del mandato de Noboa, pues definirán reformas en materia de seguridad, justicia y estructura institucional. El éxito del proceso dependerá del cumplimiento estricto del calendario electoral, pilar fundamental para asegurar la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados.