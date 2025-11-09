HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Mundo

Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

El CNE presentó el calendario oficial del referéndum y consulta popular 2025, que abarca desde las votaciones anticipadas hasta la proclamación final de resultados en enero de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha confirmado el calendario electoral para el referéndum y consulta popular de 2025. Foto: AFP
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha confirmado el calendario electoral para el referéndum y consulta popular de 2025. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó el calendario electoral para el referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador, un proceso que definirá reformas políticas y constitucionales impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La jornada de votación se llevará a cabo el 16 de noviembre, en medio de un amplio operativo logístico y con fases establecidas que incluyen votaciones anticipadas, campañas, silencio electoral y escrutinios.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que “este proceso reafirma la transparencia y el compromiso institucional con la democracia”. El cronograma, publicado en el portal oficial del organismo, detalla las actividades electorales que se desarrollarán entre septiembre de 2025 y enero de 2026, incluyendo simulacros, campañas y la proclamación de resultados.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tiroteo en cárcel en Ecuador dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos tras enfrentamiento con armas y explosivos

lr.pe

Calendario electoral del referéndum y consulta popular: fechas clave para la votación del 16 de noviembre

Según el CNE, la campaña electoral se realizará del 1 al 13 de noviembre de 2025, con la participación de las organizaciones políticas registradas. Durante ese periodo, se difundirán las posturas a favor y en contra de las preguntas que decidirán el rumbo político del país.

El silencio electoral comenzará a partir de la medianoche del 14 de noviembre, cuando quedará prohibida toda forma de propaganda o difusión de encuestas. Además, el CNE ha dispuesto que la Ley Seca rija desde las 12:00 del 15 de noviembre hasta el mediodía del 17 de noviembre, con sanciones para quienes incumplan la normativa.

Las votaciones anticipadas se realizarán el 13 y 14 de noviembre, destinadas a personas privadas de libertad sin sentencia y ciudadanos con discapacidad dentro del programa “Voto en casa”. El organismo también confirmó la realización de un simulacro nacional el 9 de noviembre, con el fin de garantizar la eficiencia del sistema informático electoral.

PUEDES VER: La crisis penitenciaria se agrava en Ecuador con el hallazgo de doce presos muertos en tres cárceles

lr.pe

Entre las fechas destacadas, el CNE anunció que el registro electoral se cerró en julio, mientras que la capacitación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) se desarrollará entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre. La jornada electoral del 16 de noviembre iniciará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00 p.m., con más de 13 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Atamaint precisó que “todo el proceso contará con observadores nacionales e internacionales”, subrayando la importancia del cumplimiento del voto obligatorio, excepto para mayores de 65 años, personas con discapacidad y quienes vivan en el extranjero.

Escrutinios, resultados y sanciones: qué pasará después de las elecciones

El escrutinio nacional arrancará el 17 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2025, según el calendario electoral del CNE. En esta etapa, las Juntas Provinciales Electorales procesarán las actas recibidas y resolverán posibles inconsistencias. Los resultados oficiales serán proclamados el 5 de enero de 2026, tras la revisión de impugnaciones.

PUEDES VER: EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador para luchar contra el crimen organizado

lr.pe

El CNE recordó que no votar sin justificación acarrea una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, mientras que quienes no integren las mesas electorales recibirán una sanción del 15% del mismo valor. Además, las infracciones por violar el silencio electoral o la Ley Seca pueden implicar multas y procesos administrativos.

El organismo adelantó que el Centro de Monitoreo Electoral operará desde Quito, con sistemas de transmisión en tiempo real, y que los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea han sido invitados para garantizar la transparencia del proceso.

El referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre representan uno de los eventos políticos más importantes del mandato de Noboa, pues definirán reformas en materia de seguridad, justicia y estructura institucional. El éxito del proceso dependerá del cumplimiento estricto del calendario electoral, pilar fundamental para asegurar la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados.

Notas relacionadas
Referéndum y Consulta Popular Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo y por qué se realiza?

Referéndum y Consulta Popular Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo y por qué se realiza?

LEER MÁS
Tiroteo en cárcel en Ecuador dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos tras enfrentamiento con armas y explosivos

Tiroteo en cárcel en Ecuador dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos tras enfrentamiento con armas y explosivos

LEER MÁS
EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador para luchar contra el crimen organizado

EE.UU. quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador para luchar contra el crimen organizado

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susy Díaz en 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy: actriz confiesa que se arrepiente de haberse 'inflado los labios'

Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

Mundo

Tiroteo en cárcel en Ecuador dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos tras enfrentamiento con armas y explosivos

Este es el país sudamericano con mayor consumo de pollo: superó a Brasil y Argentina con 56 kg por persona

Referéndum y Consulta Popular Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo y por qué se realiza?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscales cesadas de su cargo apuntan contra el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez: "Se ha cometido una gran injusticia"

Afiliado a APP y vinculado a Oscorima tenía orden de captura en EE.UU. por narcotráfico, pero fue liberado en Perú

Congreso: revelan que novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, registra visitas al Parlamento

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025