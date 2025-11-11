HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Mundo

Daniel Noboa anuncia inauguración de megacárcel con 300 presos de alta peligrosidad en Ecuador, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas

El presidente Daniel Noboa usó su cuenta de X (antes Twitter) para ilustrar llegada de los primeros reos. La cárcel 'El Encuentro' está en la provincia de Santa Elena, ubicada en la costa ecuatoriana.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa compartió imágenes de la nueva cárcel de máxima seguridad.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa compartió imágenes de la nueva cárcel de máxima seguridad. | Foto: composición LR/Daniel Noboa

Ecuador acaba de inaugurar un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad llamado 'Cárcel del Encuentro', ubicado en la provincia costera de Santa Elena. Además, el presidente Daniel Noboa comunicó que se acaba de trasladar a los 300 presos más peligrosos del país a raíz de la masacre carcelaria en la que murieron 31 reclusos.

En particular, el mandatario compartió imágenes de la llegada del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, de 56 años, quien fue condenado por corrupción, como en el caso Odebrecht. De esta manera, se atribuye que Noboa aspira a imitar el modelo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Daniel Noboa no descarta pedir licencia como presidente para realizar campaña por el referéndum en Ecuador

lr.pe

Ecuador abre cárcel de máxima seguridad 'El Encuentro'

A través de su cuenta de X, Daniel Noboa anunció la apertura de la 'Cárcel del Encuentro', que se ubica en la provincia costera de Santa Elena, una zona de difícil acceso. La infraestructura presenta una capacidad para alrededor de 800 presos y es una de las dos prisiones que el mandatario ecuatoriano se comprometió a construir según el 'modelo Bukele'.

Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción, siendo trasladado a la 'Cárcel del Encuentro'. Foto: Daniel Noboa (X)

Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción, siendo trasladado a la 'Cárcel del Encuentro'. Foto: Daniel Noboa (X)

El anuncio resaltó el traslado de los primeros 300 reos, que fueron catalogados como los más peligrosos del país, según Noboa. Entre ellos, Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción en varios casos, como Odebrecht, llegó a la prisión. En general, las imágenes muestran a los presos vestidos de naranja y sentados con la cabeza hacia abajo.

PUEDES VER: Estados Unidos y Ecuador descartan instalar una base militar en Galápagos para combatir el narcotráfico en el Pacífico

lr.pe

Masacre carcelaria deja más de 30 muertos en Ecuador

La inauguración de la 'Cárcel del Encuentro' sucede un día después de la masacre que se produjo en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste del país y cerca de la frontera con Perú. En la prisión, dejó un saldo de 31 presos muertos tras enfrentamientos entre integrantes de bandas criminales rivales, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a movilizar a 300 reos.

Además, el hecho sucede dentro del próximo referéndum, a través de una Asamblea Constituyente, que propuso Noboa para redactar una nueva constitución. En particular, el mandatario aspira a legitimar la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El evento se realizará el domingo 16 de noviembre.

Notas relacionadas
Referéndum y consulta popular Ecuador 2025: estas son las 4 preguntas que podrían cambiar el rumbo político del país

Referéndum y consulta popular Ecuador 2025: estas son las 4 preguntas que podrían cambiar el rumbo político del país

LEER MÁS
Al menos 31 presos muertos y más de 40 heridos deja nuevo motín armado en cárcel de Ecuador

Al menos 31 presos muertos y más de 40 heridos deja nuevo motín armado en cárcel de Ecuador

LEER MÁS
Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

Calendario electoral 2025: así se organizará el referéndum y la consulta popular en Ecuador

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

LEER MÁS
Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Mundo

El mayor hallazgo de oro negro en la Antártida: la gran reserva de petróleo que un país descubrió y superaría a Venezuela

Reino Unido suspende ayuda de inteligencia a Estados Unidos tras ataques marítimos en el Caribe

Seguridad y economía protagonizan el último debate previo a las elecciones presidenciales en Chile 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025