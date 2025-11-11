Ecuador acaba de inaugurar un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad llamado 'Cárcel del Encuentro', ubicado en la provincia costera de Santa Elena. Además, el presidente Daniel Noboa comunicó que se acaba de trasladar a los 300 presos más peligrosos del país a raíz de la masacre carcelaria en la que murieron 31 reclusos.

En particular, el mandatario compartió imágenes de la llegada del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel, de 56 años, quien fue condenado por corrupción, como en el caso Odebrecht. De esta manera, se atribuye que Noboa aspira a imitar el modelo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Ecuador abre cárcel de máxima seguridad 'El Encuentro'

A través de su cuenta de X, Daniel Noboa anunció la apertura de la 'Cárcel del Encuentro', que se ubica en la provincia costera de Santa Elena, una zona de difícil acceso. La infraestructura presenta una capacidad para alrededor de 800 presos y es una de las dos prisiones que el mandatario ecuatoriano se comprometió a construir según el 'modelo Bukele'.

Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción, siendo trasladado a la 'Cárcel del Encuentro'. Foto: Daniel Noboa (X)

El anuncio resaltó el traslado de los primeros 300 reos, que fueron catalogados como los más peligrosos del país, según Noboa. Entre ellos, Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador, condenado por corrupción en varios casos, como Odebrecht, llegó a la prisión. En general, las imágenes muestran a los presos vestidos de naranja y sentados con la cabeza hacia abajo.

Masacre carcelaria deja más de 30 muertos en Ecuador

La inauguración de la 'Cárcel del Encuentro' sucede un día después de la masacre que se produjo en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste del país y cerca de la frontera con Perú. En la prisión, dejó un saldo de 31 presos muertos tras enfrentamientos entre integrantes de bandas criminales rivales, lo que forzó al gobierno ecuatoriano a movilizar a 300 reos.

Además, el hecho sucede dentro del próximo referéndum, a través de una Asamblea Constituyente, que propuso Noboa para redactar una nueva constitución. En particular, el mandatario aspira a legitimar la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El evento se realizará el domingo 16 de noviembre.