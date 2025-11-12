HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Congresistas demócratas publican correos de Jeffrey Epstein en los que afirma que Trump pasó horas con sus víctimas

Los mensajes, fechados entre 2001 y 2004, aluden a encuentros en Mar-a-Lago y eventos organizados por Ghislaine Maxwell. El Congreso busca esclarecer hasta qué punto Trump conocía las actividades ilícitas de Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. publica correos de Jeffrey Epstein que lo vinculan con Donald Trump. Foto: AFP
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, publicó nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein que vuelven a situar al presidente Donald Trump en el centro de la controversia. En los mensajes, el fallecido delincuente sexual sugiere que el mandatario conocía sus actividades ilegales y que incluso pasó “horas” en su casa con una de las víctimas de tráfico sexual.

Los documentos, obtenidos por citación judicial al patrimonio legal de Epstein, incluyen intercambios con su antigua socia Ghislaine Maxwell —condenada en 2021— y con el escritor Michael Wolff. En un correo de abril de 2011, Epstein escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [la víctima] pasó horas en mi casa con él, y nunca se ha mencionado”. Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”.

PUEDES VER: Reino Unido suspende ayuda de inteligencia a Estados Unidos tras ataques marítimos en el Caribe

lr.pe

Otro correo, enviado a Wolff en enero de 2019, hace referencia a la versión de Trump sobre su supuesto distanciamiento. “Trump dijo que me pidió que renunciara [a Mar-a-Lago]. Nunca fui miembro… por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, escribió Epstein.

Congreso de Estados Unidos presiona para publicar los Archivos Epstein

La publicación de los correos coincide con una ofensiva política del Congreso de Estados Unidos para divulgar los Archivos Epstein, una colección de más de 23.000 documentos vinculados al caso. El Partido Demócrata impulsa una votación para obligar al Departamento de Justicia a liberar los registros completos, en medio del descontento por el cierre del expediente durante la primera administración de Trump.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber quién protegió a Epstein y quién se benefició de su silencio”, afirmó la representante Adelita Grijalva, quien asumirá su escaño esta semana.

Los correos fueron difundidos apenas cuatro meses después de que el Departamento de Justicia, bajo la actual gestión republicana, reiterara que no hay más información relevante sobre el caso y que mantiene la conclusión oficial del suicidio de Epstein en 2019.

PUEDES VER: Estados Unidos deja sin TPS a más de 600.000 venezolanos y reaviva temor de deportaciones

lr.pe

En su defensa, Ghislaine Maxwell declaró este año ante fiscales federales que “nunca vio al presidente Trump en ninguna situación inapropiada” y aseguró que “siempre fue un caballero”. Sin embargo, los demócratas consideran que la cercanía histórica entre ambos merece un nuevo escrutinio.

Por su parte, los republicanos acusaron al Comité de “politizar un caso cerrado” para dañar al mandatario en pleno año electoral.

La Casa Blanca acusa a los demócratas

La Casa Blanca denunció que los demócratas de la Cámara de Representantes “filtraron selectivamente” correos electrónicos del fallecido Jeffrey Epstein para crear una “narrativa falsa” en contra del presidente Donald Trump. Según la portavoz Karoline Leavitt, se trata de un intento de “difamar al presidente” y desviar la atención de otros temas políticos, como la reapertura del gobierno.

Leavitt afirmó que “los medios liberales han difundido información manipulada” y reiteró que Trump no tuvo relación con los crímenes de Epstein. Además, recordó que el magnate “expulsó a Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas”, calificando las nuevas publicaciones como un “engaño” destinado a distraer a la opinión pública.

