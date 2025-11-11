El régimen de Nicolás Maduro elevó la alerta militar en Venezuela en medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump. | Composición LR

El régimen de Nicolás Maduro ordenó un masivo despliegue militar en todo el territorio venezolano tras más de dos meses de crecientes tensiones con Estados Unidos. La medida, ejecutada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, marca el inicio de una "fase superior" del Plan Independencia 200. Según el comunicado oficial, se elevaron los niveles de alerta en todas las divisiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde mediados de agosto, el Gobierno venezolano ha denunciado la presencia de buques y aeronaves estadounidenses en el mar Caribe como un acto de provocación e "intento de agresión imperialista". En respuesta, Maduro llamó a la unión de las fuerzas armadas, la milicia bolivariana y la población civil bajo un esquema de "perfecta fusión cívico-militar-policial".

La llegada del portaaviones Gerald Ford a aguas latinoamericanas

El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y tecnológicamente avanzado de la Armada de Estados Unidos, arribó esta semana a aguas latinoamericanas, según confirmó el Pentágono. Aunque no se precisó su localización exacta, el Departamento de Defensa indicó que la misión forma parte de una operación regional para "interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar organizaciones criminales transnacionales".

Caracas, en cambio, interpreta la llegada del portaaviones como una amenaza directa a su soberanía nacional. Desde el Palacio de Miraflores, funcionarios chavistas señalaron que el movimiento naval estadounidense constituye un acto de "provocación" y parte de una estrategia para forzar un cambio de régimen en Venezuela. En lo que va del año, Estados Unidos ha realizado al menos 19 ataques contra presuntos buques narcotraficantes, y dejó un saldo de 76 muertos, según reportes oficiales del Pentágono.

¿Qué es el 'Plan Independencia 200' de Maduro?

El Plan Independencia 200 es una estrategia de defensa integral creada por el Gobierno de Maduro para movilizar a las fuerzas armadas, la milicia bolivariana y los cuerpos policiales en todo el territorio nacional. Activado en septiembre de 2025, el plan busca garantizar la "soberanía, la paz y la defensa nacional" frente a lo que el régimen considera amenazas externas. Bajo este esquema, las autoridades venezolanas realizan ejercicios simultáneos en tierra, mar y aire, coordinados por los Comandos de Defensa Integral.

La nueva fase del plan, ordenada entre el 11 y el 12 de noviembre, contempla la movilización de "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos", así como de unidades de inteligencia y órganos de seguridad ciudadana. Según el Ministerio de Defensa, el objetivo es "optimizar el comando, control y comunicaciones" y mantener el "apresto operacional completo" de la FANB. Con este despliegue, el chavismo busca reafirmar su capacidad militar y mostrar cohesión interna en medio del escenario de fricción con Estados Unidos.

Reciente ataque de EE.UU. a narcolancha en el Caribe

El lunes 10 de noviembre de 2025, Estados Unidos realizó dos ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental, y dejó un saldo de seis muertos. Los bombardeos fueron ejecutados como parte de una campaña en la región contra el narcotráfico, específicamente dirigida a organizaciones terroristas que transportan drogas. Según el Departamento de Defensa, los operativos fueron dirigidos a embarcaciones sospechosas de estar vinculadas con el tráfico ilícito, aunque el Pentágono no especificó su ubicación exacta.

Este ataque es el más reciente dentro de una serie de intervenciones militares realizadas por EE.UU. en el Caribe y Pacífico, dirigidas contra grupos de narcotraficantes. La medida refleja el esfuerzo continuo de la administración estadounidense por combatir el narcotráfico en la región, especialmente en rutas clave utilizadas para transportar drogas hacia el territorio estadounidense.

Maduro pide huelga general en caso de ser derrocado

Nicolás Maduro llamó a los trabajadores venezolanos a declararse en huelga general insurreccional en caso de que él sea derrocado o que el país sufra una agresión externa que atente contra la soberanía nacional. En un discurso ante miembros del Partido Socialista Único de Venezuela (PSUV), afirmó que "la clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler hasta tanto llegara el 13 de abril" en alusión al retorno al poder de Hugo Chávez tras el golpe de 2002.

El mandatario sostuvo que "el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera (…) no se movería un alfiler" ante una eventual operación militar extranjera, y exhortó a los ciudadanos a tomar su llamado como una orden.