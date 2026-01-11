HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían considerando una intervención militar para frenar las operaciones del ELN

Donald Trump habría recibido el beneplácito de Delcy Rodríguez para atacar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera colombo-venezolana.

Estados Unidos identifica campamentos del ELN en la frontera colombo‑venezolana.
Estados Unidos identifica campamentos del ELN en la frontera colombo‑venezolana. | Composición LR

Un informe al que accedió el portal Semana revela que Estados Unidos habría identificado campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera colombo-venezolana. Estos lugares, según Washington, serían áreas estratégicas para el narcotráfico en el Caribe. Por eso, la administración de Donald Trump estaría coordinando operaciones militares con Venezuela y Colombia para frenar las actividades criminales de la mencionada organización insurgente y terrorista.

Además, el documento indica que la Casa Blanca se encuentra preocupada por el crecimiento e influencia del ELN en Venezuela. La inquietud estadounidense no es nueva, pero escaló de forma significativa después de que se ejecutara la Operación Resolución Absoluta para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas. "La intervención multilateral es inminente", se advierte en el reporte.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

lr.pe

Estados Unidos, Venezuela y Colombia podrían intervenir en los campamentos del ELN

Según el informe confidencial, la administración Trump habría recibido el beneplácito de la presidencia interina de Delcy Rodríguez para intervenir y atacar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera colombo-venezolana. Estados Unidos considera que la guerrilla estaría desestabilizando la región con hechos de violencia que podrían aumentar contra la población civil y la fuerza pública. Por el lado colombiano, se estaría preparando un despliegue de tropas en la frontera para apoyar la operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Además, el documento precisa que hay cerca de 300 integrantes del ELN en los campamentos, y que estos contarían con apoyo del régimen venezolano. Incluso habrían recibido visitas de funcionarios como el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

PUEDES VER: ¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

lr.pe

Petro y Trump acordaron "acciones conjuntas" para combatir al ELN en Colombia

En declaraciones a Blu Radio, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, afirmó que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaron acciones conjuntas para golpear y combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela. Según Benedetti, Petro pidió a Trump apoyo para atacar con fuerza al ELN porque los guerrilleros solían refugiarse en territorio venezolano para eludir a la fuerza pública colombiana.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas que controla en respuesta a las amenazas de intervención de Trump. Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla, pero las conversaciones se interrumpieron después de una ofensiva de los rebeldes contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo. Este conflicto resultó en más de cien muertos y decenas de miles de desplazados.

