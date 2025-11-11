HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza a la BBC con denuncia de US$1.000 millones por documental “engañoso” sobre el asalto al Capitolio

El presidente de Estados Unidos comunicó que denunciará a la cadena británica por un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021. La amenaza exige una retractación hasta el 14 de noviembre.

El presidente Trump amenaza a la BBC con denuncia por difamación tras declaraciones 'engañosas' en documental.
El presidente Trump amenaza a la BBC con denuncia por difamación tras declaraciones 'engañosas' en documental. | Foto: composición LR/AFP

Donald Trump anunció públicamente que denunciará a la BBC por un documental que aborda el asalto al Capitolio, acontecimiento que se produjo en enero de 2021. Según el abogado del presidente estadounidense, el contenido audiovisual presenta declaraciones tergiversadas, al parecer, de manera deliberada.

Por este motivo, la defensa del magnate solicitó que la cadena británica se retracte hasta el viernes 14 de noviembre. De lo contrario, iniciaría un proceso para demandar por US$1.000 millones. A raíz de la acusación, dos directivos de la BBC comunicaron su dimisión, en parte, por la responsabilidad del contenido del documental.

BBC responde a la amenaza de Donald Trump por presunta difamación

El abogado personal del presidente estadounidense, Alejandro Brito, envió una carta a la BBC para denunciar por difamación el contenido del documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?'. Por este motivo, un portavoz de la cadena británica declaró a la agencia Reuters que revisarán los detalles. "Responderemos directamente a su debido tiempo", agregó.

Por otro lado, dos directivos de la BBC dimitieron tras la polémica. Por un lado, Deborah Turness dejó el puesto de directora general de BBC News, que asumió en 2022. Pese a que señaló que "las recientes acusaciones de parcialidad institucional en BBC News son falsas", sostuvo que, por su cargo, la responsabilidad recaía sobre ella.

Asimismo, Tim Davie renunció como director general de la BBC tras 5 años en el puesto. Aunque su declaración no aludió al documental, también compartió que está comprometido con lo sucedido. "En general, la BBC está haciendo un buen trabajo, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", sentenció", afirmó.

PUEDES VER: Estados Unidos deja sin TPS a más de 600.000 venezolanos y reaviva temor de deportaciones

Donald Trump alude que documental de la BBC contiene declaraciones 'difamatorias'

El martes 11 de noviembre, Alejandro Brito envió una carta para comunicar una advertencia a la BBC por el contenido del documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?'. El abogado personal del presidente de EE. UU. subrayó que la cadena británica tiene hasta las 5:00 p. m. del 14 de noviembre para retractarse de las presuntas declaraciones difamatorias.

"El presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos, (…) incluyendo iniciar una acción legal por no menos de US$1.000 millones en daños y perjuicios", compartió Brito. En este caso, se mostró que el líder republicano incitó las protestas en el Capitolio, hecho que ocurrió el 6 de enero de 2021 en Washington D. C.

Aquel día, Trump expuso que "vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas". Sin embargo, el documental presentó la siguiente declaración: "vamos a marchar hacia el Capitolio (…) y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

Al parecer, la última parte de la declaración "Lucharemos con todas nuestras fuerzas", Trump hizo referencia a la 'corrupción' en las elecciones estadounidenses. A su vez, la versión publicada por la BBC no habría sido lineal, sino que tendrían una separación de 50 minutos.

