Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

El diario The New York Times informó que Estados Unidos, a través de la administración de Donald Trump, tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, debido a sus presuntos vínculos con el narcoterrorismo. Se le acusa de participar en el ingreso de drogas de contrabando a su país.

Según el medio, entre los planes se contempla una operación de los Navy SEALs, de la Armada estadounidense, además de una combinación de ataques aéreos contra instalaciones militares que respaldan a Nicolás Maduro, con el objetivo de tomar el control de los campos petroleros y de la infraestructura de Venezuela.

El plan para capturar a Nicolás Maduro

El New York Times, al relatar otro de los planes para derrocar a Maduro, menciona a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, incluyendo a la Fuerza Delta y al Equipo SEAL 6 —unidad élite de la Armada—, con la misión de capturar o asesinar a Nicolás Maduro. Cabe resaltar que, hace poco, Donald Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela.

Además del medio mencionado, la prensa internacional ha reiterado la intención de Washington de planear operaciones en Venezuela y ha identificado posibles objetivos vinculados al narcotráfico. Según los últimos informes, el país norteamericano ha desplegado 10.000 soldados y ocho buques de guerra de la Armada en la región.

Venezuela busca el apoyo de Rusia, China e Irán

Luego de condenar el despliegue militar como una violación de su soberanía y un intento de golpe de Estado, informes internacionales señalan que el régimen de Venezuela —liderado por Nicolás Maduro— busca alianzas con países como Rusia, China e Irán. Recientemente, Moscú reafirmó esa alianza y expresó su respaldo al régimen venezolano en la defensa de su soberanía.

Recientemente, el canciller de Venezuela, Yván Gil, trasladó su preocupación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. A través de este respaldo internacional, el gobierno venezolano busca preservar la denominada 'zona de paz' en la región.