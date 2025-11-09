Estados Unidos deja sin TPS a más de 600.000 venezolanos y reaviva temor de deportaciones

Los venezolanos en EE. UU. quedarán expuestos con la eliminación del TPS. | Enlace Latino NC

Más de 600.000 venezolanos quedaron expuestos a la deportación tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que desde 2021 brindaba amparo a quienes huyeron de la crisis humanitaria en su país.

“Están ilegalizando a quienes estaban bajo un estatus legal solo para convertirlos en sujetos de deportación”, afirmó Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, una de las principales defensoras de los migrantes venezolanos en ese país.

Fin del amparo y éxodo interrumpido

Ferro advirtió que muchos beneficiarios del TPS permanecerán en Estados Unidos pese al riesgo de deportación. “Muchos se quedarán con documentos o sin ellos, porque sus vidas están aquí”, declaró.

Otros, sin embargo, optaron por marcharse: algunos regresaron a Venezuela y otros emigraron hacia España o Colombia. “Varios dejaron sus autos en los aeropuertos y se fueron”, relató la activista.

Una crisis que no da tregua

Venezuela vive desde hace más de una década una de las peores crisis políticas y económicas de su historia, que ha forzado la salida de cerca de ocho millones de personas. Entre los beneficiarios del TPS hay ciudadanos que huyeron de persecuciones y torturas del régimen de Nicolás Maduro.

“Están devolviendo a personas vulnerables en un país donde no hay garantías ni justicia”, señaló Ferro, al calificar la medida como una decisión “cruel e injustificada”.

Tensión entre Washington y Caracas

La activista también cuestionó que Estados Unidos elimine las protecciones migratorias mientras mantiene su política de presión contra el gobierno de Maduro. Recordó que, durante la administración de Donald Trump, se desplegaron tropas en el Caribe y se autorizaron operaciones de inteligencia dentro de Venezuela.

Según cifras del Congreso estadounidense, hasta marzo de 2025 605.015 venezolanos estaban amparados por el TPS: 252.825 bajo la designación de 2021 y 352.190 por la redesignación de 2023. Con la cancelación, todos quedan expuestos a procesos de detención o deportación.