Donald Trump deslizó la posibilidad de ejecutar el plan de desnuclearización con Rusia y China. | Foto: composición LR/Urgente24/Newsweek en Español

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deslizó abiertamente que está trabajando junto a otras potencias mundiales, como Rusia y China, en un plan de desnuclearización global con el fin de reducir la amenaza del armamento nuclear y promover la seguridad internacional.

En ese sentido, afirmó que ha hablado sobre el mencionado plan con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, dejó en claro que el país norteamericano debe seguir probando sus armas nucleares para ''saber si funcionan''.

Donald Trump y su plan de desnuclearización con Rusia y China

Mientras realizaba un discurso en el American Business Forum en Miami, el mandatario estadounidense reflexionó sobre el poderío que cuenta las tropas norteamericanas en la actualidad, lo que podría causar graves daños en caso de una posible guerra mundial que afecte al mundo entero. Además, Trump reiteró que los Estados Unidos cuenta con una ventaja sobre las otras potencias mundiales como Rusia y China, por lo que dejó entrever que se junto con los presidentes de ambos países para platicar y llevar a cabo el plan de la desnuclearización.

''Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país, algo que detesto admitir porque es horrible. Rusia es el segundo. China es un tercero distante, pero nos alcanzarán dentro de cuatro o cinco años. Las fabrican rápido y creo que deberíamos hacer algo al respecto. Tal vez estemos elaborando un plan de desnuclearización entre los tres países. Veremos si funcionan'', declaró reconociendo también los recursos que tienen Rusia y China para crear armas nucleares.

La conversación que tuvo Trump con los presidentes de Rusia y China

En ese sentido, Trump se sinceró y admitió que sostuvo conversaciones con los presidentes de Rusia y China con el objetivo de evaluar seriamente una posible desnuclearización global. Asimismo, expresó su preocupación por el arsenal nuclear de Estados Unidos y advirtió que este podría representar un grave peligro para el mundo entero.

"En realidad, he hablado de eso tanto con el presidente Putin como con el presidente Xi. La desnuclearización es una cosa muy grande. Tenemos suficientes armas nucleares para volar el mundo 150 veces", afirmó, sin entrar en detalles sobre esas conversaciones.

La semana pasada, el republicano escribió en sus redes sociales que, debido a los programas de pruebas atómicas de otros países, ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares estadounidenses “en igualdad de condiciones”, con el fin de comprobar su funcionamiento, en referencia a Rusia y China.



