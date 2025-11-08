HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Mundo

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

De acuerdo al artículo "Why Venezuela?", Maduro tendría 2 opciones: una salida negociada bajo condiciones o resistir una eventual ofensiva militar.

La tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump creció más con el despliegue militar de EE.UU. frente a costas de Venezuela.
La tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump creció más con el despliegue militar de EE.UU. frente a costas de Venezuela.

De acuerdo con una investigación publicada por The Atlantic, "Why Venezuela?", Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el poder en Venezuela si el Gobierno de Estados Unidos le garantiza amnistía, retiro de las recompensas que pesan en su contra y la posibilidad de un seguro exilio junto con sus principales colaboradores. Fuentes cercanas al régimen de Caracas indicaron que "todo está sobre la mesa".

El informe señala que Maduro hizo llegar directamente su posición a Donald Trump en una carta enviada el 6 de septiembre, en la que calificó de "falsas acusaciones" los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En ella, advirtió que esas versiones buscaban "justificar una escalada hacia un conflicto armado que causaría daños catastróficos en todo el continente".

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

El mayor despliegue militar de EE.UU. en el Caribe desde 1962

El texto de The Atlantic reveló una fuerte pugna dentro del propio Gobierno estadounidense. Mientras el enviado especial Richard Grenell impulsaba una estrategia de negociación con Caracas para abrir el acceso de empresas norteamericanas al petróleo y los minerales venezolanos, el secretario de Estado Marco Rubio promovía un enfoque más agresivo, centrado en presentar a Maduro como líder de una organización narcoterrorista. Esa narrativa, aunque débil en evidencia, logró convencer a Trump de autorizar ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Además, el reportaje detalla que el Pentágono ha desplegado el mayor contingente militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, ocho buques de guerra, aviones y un submarino nuclear. Pese a la magnitud de la operación, la Casa Blanca no ofreció pruebas sólidas sobre sus objetivos, y dentro del propio entorno de Trump hay dudas sobre si se trata de un preludio a la guerra o de una táctica de presión para forzar una negociación.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"

¿Negociación con EE.UU. o resistir un eventual ataque?

Maduro se encuentra entre dos opciones críticas: aceptar una salida negociada bajo condiciones impuestas por Washington o resistir una eventual ofensiva militar con consecuencias imprevisibles. Según el artículo, los ataques estadounidenses ya han dejado más de 60 muertos, y el mandatario venezolano enfrenta la amenaza de una intervención directa mientras su régimen continúa siendo sancionado y aislado diplomáticamente.

Por su parte, el republicano también encara un dilema político. Si apuesta por una negociación, podría perder el apoyo de los influyentes exiliados venezolanos y cubanos en Florida, aliados clave de Rubio; pero si opta por la fuerza, arriesgaría romper con su propia promesa de "Estados Unidos primero" y abrir un nuevo frente de guerra en el hemisferio. En ese equilibrio incierto, el futuro de Venezuela —y la estabilidad regional— pende de una decisión que aún no ha sido tomada.

