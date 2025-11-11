HOYSuscripcion LR Focus

Reino Unido suspende ayuda de inteligencia a Estados Unidos tras ataques marítimos en el Caribe

Un informe compartido por CNN reveló que la nación europea no quiere ser cómplice de los ataques militares de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico.

Reino Unido considera que los ataques de EE. UU. son "ilegales".
Reino Unido considera que los ataques de EE. UU. son "ilegales". | Composición LR

El Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos debido a los constantes ataques de este último contra presuntos buques de narcotráfico en el Caribe, ya que no quiere ser cómplice de dichos ataques militares y considera que son "ilegales". Esta información fue revelada en un informe de CNN.

Esta decisión de la nación europea marca un rompimiento en su relación con su socio más cercano en cuanto al intercambio de inteligencia. Desde hace años, el Reino Unido controla varios territorios en el Caribe, donde mantiene bases de inteligencia que ayudan a Estados Unidos a localizar buques sospechosos de transportar drogas, facilitando así que la Guardia Costera los intercepte.

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Seis muertos deja dos nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

lr.pe

Reino Unido califica de "ilegales" los ataques de EE. UU. en el Caribe

Poco después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales, el Reino Unido expresó su preocupación a través de funcionarios, señalando que Norteamérica estaba utilizando información de inteligencia británica para seleccionar los objetivos. Al igual que la ONU, el Reino Unido considera que estos ataques son "ilegales" y que violan el derecho internacional. Hasta ahora, han causado la muerte de 76 personas.

Según fuentes vinculadas a CNN, el Reino Unido estaba dispuesto a colaborar antes de los ataques ilegales realizados por las fuerzas del orden y la Guardia Costera de Estados Unidos, considerando a los cárteles y narcotraficantes como delincuentes con derecho a un debido proceso. Sin embargo, tras los ataques de septiembre, el panorama cambió.

PUEDES VER: China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

lr.pe

Preocupación por los ataques de EE. UU. en el Caribe

Además del Reino Unido, Canadá también ha expresado su preocupación por la participación de Estados Unidos en el Caribe. Hasta hace poco, estuvo vinculado a los ataques militares norteamericanos; sin embargo, se desvinculó para evitar ser cómplice, al considerar que su inteligencia podría ser utilizada en estos asesinatos en el mar.

De igual forma, abogados especializados en derecho internacional han expresado su preocupación por la legalidad de los ataques. Desde la administración de Donald Trump, el portavoz Pete Hegseth declaró que no ha habido ningún abogado involucrado en las operaciones que haya manifestado su disconformidad.

