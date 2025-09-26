Elon Musk y el príncipe Andrés fueron nombrados en los archivos de Jeffrey Epstein. | Composición LR

Una nueva serie de documentos relacionados con el 'caso Epstein' fue difundida este viernes por integrantes del Partido Demócrata que conforman el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La información publicada sugiere posibles lazos entre el empresario Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores que murió en la cárcel.

¿Qué dicen los archivos de Epstein sobre Elon Musk y el príncipe Andrés?

Una entrada en el calendario personal de Jeffrey Epstein sugiere que Elon Musk visitó la isla privada del financiero, Little St. James, el 6 de diciembre de 2014. La anotación, que genera dudas sobre si la reunión llegó a concretarse, decía: "¿Sigue en pie la visita de Elon Musk a la isla?".

Por otro lado, los registros recopilados incluyen datos precisos sobre vuelos y encuentros. En uno de ellos, el príncipe Andrés figura como pasajero en un trayecto aéreo entre Teterboro y Palm Beach, realizado el 12 de mayo del año 2000. En ese vuelo también viajaba Ghislaine Maxwell, conocida por ser cercana a Epstein y considerada su expareja y colaboradora clave.

Además, los documentos revelan que Epstein mantuvo reuniones con figuras de gran peso en distintos sectores, como el empresario tecnológico Peter Thiel y el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, lo que pone en evidencia el alcance de sus vínculos tanto en el mundo político como en el tecnológico.

Príncipe Andrés rechaza vínculo con Epstein

El príncipe Andrés rechazó de manera categórica cualquier acusación en su contra. En tanto, Elon Musk señaló en ocasiones anteriores que Epstein lo invitó a su isla privada, pero que él declinó la propuesta. La información recientemente difundida forma parte de un tercer conjunto de documentos entregado por el patrimonio de Jeffrey Epstein.

Este nuevo lote incluye archivos como registros de llamadas telefónicas, copias de vuelos y listas de pasajeros, libros contables, así como detalles de la agenda diaria del controvertido financiero, según indicaron representantes demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Epstein era amigo de los hombres más ricos y poderosos del mundo”, señalan los demócratas

“Debe quedar claro a cada estadounidense que Jeffrey Epstein era amigo de alguno de los hombres más ricos y poderosos del mundo”, expresó Sara Guerrero, vocera del bloque demócrata en el Comité de Supervisión a través de un comunicado oficial.

Guerrero también recalcó que cada nuevo archivo que sale a la luz suma elementos valiosos para las investigaciones en curso, cuyo objetivo es alcanzar justicia para las víctimas y sobrevivientes. "Los demócratas del Comité no nos detendremos hasta que hayamos identificado a todos los cómplices en los repugnantes delitos de Epstein”.

Cabe recordar que a inicios de este mes, el grupo demócrata ya había revelado otro conjunto de documentos relacionados con el caso. Entre ellos figuraba una tarjeta de cumpleaños firmada por Donald Trump, la cual, según el expresidente, no fue escrita por él.