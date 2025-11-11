El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el fotomontaje del gobierno de Donald Trump busca "que no gane de nuevo en las elecciones de 2026". | Composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el fotomontaje del gobierno de Donald Trump busca "que no gane de nuevo en las elecciones de 2026". | Composición LR

Una fotografía tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca encendió una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En la imagen, difundida por la revista Cambio, se observa un documento, titulado "la doctrina Trump", junto al membrete del senador Bernie Moreno, con un fotomontaje de Gustavo Petro y Nicolás Maduro vestidos con los overoles naranjas como presos.

El presidente Gustavo Petro calificó la imagen como una afrenta directa contra su Gobierno y contra el pueblo colombiano. Durante un acto oficial, el mandatario denunció que la fotografía busca "desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo en las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia". En redes sociales, añadió que se trata de un “irrespeto total” impulsado por sectores de la extrema derecha estadounidense y colombiana que buscan desprestigiarlo.

La revista Cambio difundió el fotomontaje de Petro y Maduro presos en EE.UU. Foto: @estoescambio/X



Petro llamaría a su embajador en Washington

Dentro de las acusaciones, Petro denunció que Donald Trump y a sus aliados republicanos buscan "homogeneizar a América Latina como siervo obediente" de Estados Unidos. Según el mandatario, detrás de estas maniobras habría un intento por debilitar a los gobiernos progresistas de la región y mantener la influencia política y económica de Washington sobre el continente. Además, apuntó contra el senador Bernie Moreno, a quien atribuyó una "venganza personal" y la promoción de campañas para vincularlo con el narcotráfico.

Frente al escándalo, la Cancillería de Colombia consideró incluso llamar a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Aunque la vicecancillería confirmó inicialmente la medida, luego la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aclaró que se optaría por una "nota verbal" para dialogar directamente con el diplomático y evitar una escalada diplomática. Pese al malestar, el Gobierno colombiano insistió en mantener "relaciones cordiales" con Estados Unidos y manejar las diferencias por la vía diplomática.

Gustavo Petro le responde a Donald Trump por la crisis diplomática entre Colombia y EE.UU. Foto: @petrogustavo/X



Gobierno de Trump le responde a Petro: ¿denuncia o estrategia?

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió a la controversia por la foto sin entrar en detalles, pero lanzó duras críticas contra Gustavo Petro. "Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es", expresó el funcionario. Añadió que lamentaba la postura del mandatario colombiano porque, a su juicio, "Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano".

Landau también sostuvo que Petro utiliza su confrontación con Estados Unidos como estrategia política. "Cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en una retórica ya muy cansada, siempre lleva a la miseria en vez de llevar a la prosperidad", señaló. En cuanto a la polémica imagen, advirtió: "Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todos mis respetos a mis amigos periodistas", en un intento por restar gravedad al incidente.

¿Qué es la "doctrina Trump"?

El término "doctrina Trump" fue el encabezado que acompañaba al documento visto en la polémica foto. Según el análisis de la revista Cambio, se trataría de una estrategia política delineada por asesores del presidente republicano que incluye medidas de presión contra líderes de izquierda en América Latina. Entre sus puntos figuraban la "designación de carteles como organizaciones terroristas" y la apertura de investigaciones sobre supuestos financiamientos extranjeros en campañas presidenciales, como la de Gustavo Petro.